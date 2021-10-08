鄭麗君開Podcast節目　邀鍾明軒、唐綺陽深入「聊自由」

▲文化部前部長鄭麗君（右）與網紅「國際美人」鍾明軒（左）合影。（圖／青平台提供）

記者呂晏慈／台北報導

文化部前部長鄭麗君卸任後回歸民間，擔任青平台基金會董事長，8日她宣布將與「鏡好聽」合作開設Podcast節目「鄭麗君的思想操場：自由六講」，邀中研院院士吳叡人、朱敬一、白晝之夜藝術總監林昆穎、網紅鍾明軒、登山家張元植、知名星座專家唐綺陽6位重量級來賓深度對談，藉此紀念今年10月17日是台灣文化協會成立100周年。

鄭麗君接受「鏡文學」旗下聲音品牌「鏡好聽」邀請，將首度擔任主持人、開設Podcast節目「鄭麗君的思想操場：自由六講」，將與6名來賓分別暢聊自由在政治、經濟、性別等領域的觀點，例如與吳叡人討論台灣如何從自由的追求中形成「共同體」精神，許諾人的主體性？和鍾明軒一起打破性別框架，追求更尊重差異、更平權的社會，以及與唐綺陽討論人如何面對命運？如何在命運的挑戰下，更認識自己，活出自己所想望的人生；第一集節目將於10月14日正式上架。

鄭麗君表示，自由是她年輕時就開始思考的課題，高中時期她受哲學啟蒙，渴望「做自己的自由」；大學後她參與學運、社運，追求「自我實現的自由」；參與政治、投身公共事務後，意識到更重要的是「為他人追求自由」，也就是應該支持更多人擁有自我實現的自由。今年適逢文協百年，本次節目以自由為主題，除了向文協致敬，也是從人生30年所追求的信念出發，希望看向未來，鼓勵大家一起追求自由與共好的未來。



鄭麗君指出，本節目名稱為《鄭麗君的思想操場：自由六講》，希望透過六位來賓豐富的生命故事與思想，邀請聽眾一起做「人生的思想鍛鍊」，從自由「面向自我、面向社會」的雙重性，思考如何追求自由的「做自己」，又同時必須面對社會彼此共好的課題，進而希望邀大家一起思考台灣的「下一步」：台灣人如何成為更好的人，台灣如何變得更好？

鄭麗君談及，100年前，日治時期生活在殖民地的台灣人，從文化啟蒙開始，追求思想自由與文化生活，繼而追求政治自由及社會各層面的自由民權，「文化協會啟動的歷史，其實就是台灣人在這塊土地上自由精神的百年追求」。



鄭麗君指出，100年後的台灣，自由民主已開花結果，但仍需要珍惜和捍衛，「而紀念文協最好的方法，就是看向未來，開啟自由精神的下一個百年追求」；在文協百年之際做這個Podcast節目，就是希望鼓勵聽眾繼續鍛鍊思想，凝聚希望與共好的社會願景，在追求自由的道路上，看見彼此、支持彼此，讓每個人更有機會實踐生命的自由，做自己的主人，成為更好的台灣人，創造更好的台灣。

▲鄭麗君（右）、張元植（左）合影。（圖／鏡傳媒提供）



▲鄭麗君首度嘗試主持Podcast節目，首集節目將在本月上架。（圖／鏡傳媒提供）