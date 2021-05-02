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民進黨首都之戰另一張牌　鄭麗君「總統級智庫」5月8日開始啟動

▲▼前文化部長鄭麗君。（圖／記者陶本和攝）

▲前文化部長鄭麗君。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

面對2022年選戰，民進黨在台北市長這一局，目前呼聲最高的無非是衛福部長陳時中；不過，卡在國際疫情持續肆虐，國內依然不得鬆懈下，他也有難以卸下疫情指揮中心指揮官重任的可能，這讓綠營勢必要有其他選項的準備。

在此同時，早在2018年就被點名參選雙北的前文化部長鄭麗君，近期的動作也不小，不僅回任「青平台基金會」董座，更逐步啟動與各個世代政治人物對話，整合被譽為「總統級」的智庫，這被外界認為她恐怕是「志在千里」。

在2018年時，對於是否要在與現任市長柯文哲維持「綠白合作」的態勢，民進黨的基層強烈反彈，最終綠營只好自提人選。不過，其實當時除了有高度意願的姚文智之外，鄭麗君也是黨內推舉的人選之一，不過即便重量級人物前去說服，都無法打動她，最後只好轉向全力支持姚文智參戰。

不過，時過境遷，鄭麗君在堅持請辭文化部長，返回家中帶小孩沈澱後，近期重返政壇的動作很大，這也被認為是參選台北市長的起手式。她在日前回任「青平台基金會」董座，並推動改組，新設「永續民主研究中心」、「民主治理學院」，並且要在5月8日舉行開幕儀式，而總統蔡英文也受邀一同出席。

事實上，鄭麗君這次重返政壇，讓外界深感，她不會只是籌辦智庫、做研究、辦座談，而是「志在千里」。黨內人士說，從鄭麗君的智庫團隊名單看，就知道這堪稱是「總統級智庫」了吧。在名單方面，政治工作者有洪申翰、林飛帆、吳怡農、苗博雅；政務官有龔明鑫、林敏聰、郝培芝；而專家學者方面，則有林佳和、吳叡人、吳介民、蘇彥圖、馮喬蘭等人。

特別的是，鄭麗君還找來陳博志、朱敬一、吳乃德、吳晟、吳榮義、陳東升、陳傳岳、陳節如、賀陳旦、詹偉雄、劉錦添等重量級人物擔任顧問。

不過，對於民進黨而言，選項當然不會只有陳時中或鄭麗君。綠營人士說，放眼綠營政壇，正國會系統的前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌外傳都有意願，不過林佳龍在台鐵太魯閣事件後，可能還需時間沉潛，而林右昌在知名度、支持度等方面，還需要加一把勁；而新竹市長林智堅，也確實有人徵詢過他的看法，不過目前大家都還在蓄積能量的階段，人選要逐漸明朗，可能要等8月公投結束後，又會有新的情勢出現。

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