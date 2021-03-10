被指「跟鄭麗君有落差」李永得回應了！文化部高層懸缺4月補齊8成

▲面對立委引述媒體報導「跟鄭麗君有落差」，文化部長李永得回應。（資料圖／記者周宸亘攝）



記者林育綾／台北報導

文化部近來多位高層官員退休及請辭，被媒體比喻為是對李永得失望而「大逃亡」，立委高虹安也引述「跟鄭麗君有落差」相關報導質詢；不過立委黃國書今（10）日平反，認為文化部懸缺怪罪李永得部長，有些不公平，「大逃亡」說法也太過聳動，因為有些是屆齡退休，但也責成儘速補齊以免影響行政。針對懸缺，李永得表示，4月將會上任補齊8成以上職缺。

立法院今舉行教育文化委員會，其中立委高虹安引述媒體報導，形容文化部許多高層官員請辭宛如「大逃亡」，報導中更指文化界對李永得失望「跟鄭麗君落差很大」。李永得表示，自己是媒體出身，非常瞭解，對於有些報導會檢討及說明，有些則毫不反應，「因為都是胡說八道」。甚至說，「希望他（記者）繼續寫」，如果民眾相信這樣的報導，而文化界對自己喪失信心，這個責任會自負。

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針對文化部近來不少高層退休及請辭，且懸缺遲遲未補，立委黃國書也平反表示，文化部懸缺如果統統怪罪部長李永得，有些不公平，而且「大逃亡」的形容太聳動，「那麼沒逃亡的是否等著陣亡？」

▲立委黃國書提到，文化部許多高層懸缺未補。（圖／黃國書辦公室提供）



不過黃國書也說，有些懸缺時間過長，像是國立臺灣歷史博物館館長從2020年9月卸任，懸缺長達6個月未補，不免會影響行政作業，因此責成李永得還是要儘速補齊，以免影響行政。

李永得也說明，目前許多懸缺是因屆齡退休，在尋找人才時也涉及職等及適任問題，文化部在人事方面當然有佈局、節奏，還要以不同因素作全盤考量和觀察，以「找到適當人選」為最重要目標，也正因為這些職務很重要，不能隨便找，所以盡量在不影響業務推動的情況下慢慢找，同時讓副手也有擔綱的機會。

李永得也表示，4月將有8成以上職缺會補齊上任，包括日前行政院已核定，前故宮副院長李靜慧將接任「文化部政務次長」職缺，也會依照往例，接任生活美學基金會董事長。

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