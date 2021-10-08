快訊／台鐵藍衣怪男找到了　老夫妻摔落手扶梯真相曝光　　　

記者吳奕靖／高雄報導

一名劉姓男子於臉書控訴，自己的岳父岳母4日早上7時左右搭乘台鐵，在新左營站下車搭手扶梯時，遭到一名陌生男子攻擊，讓岳父岳母兩人當場被推下手扶梯。老夫妻目前在家中休息，老婦人手骨折還包紮著，老翁則是背部全是傷痕，現在警方已經找到這名男子，不過他否認自己有推擠，只是撿個鞋子，一轉頭就看到兩名老人家摔下。

▲高雄怪男在車站狠推老夫婦。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據了解被鎖定的這名男子在7日已經到案說明，他今年60多歲，同時出具相關資料，表示自己患有帕金森氏症以及肢體障礙，當天是搭台鐵前往復健地點進行治療，而就在台鐵的手扶梯的時候，自己因為穿拖鞋，結果拖鞋掉下落在下一格，所以他彎下身撿拖鞋，不過撿到拖鞋之後，一轉頭就發現有兩個人摔落手扶梯，所以他否認自己有犯意把人推下去，目前案件已經函送偵辦。

▲高雄怪男在車站狠推老夫婦。（圖／記者洪靖宜翻攝）

台鐵新左營站長劉俊哲表示，調閱監視器畫面發現，老夫妻前方有一名穿藍色上衣的男子疑似是重心不穩，往後撞到老翁再壓到老婦，站務人員見狀立刻上前按下電扶梯的停止鈕。當時檢視老夫妻傷勢，老婦手痛及擦傷，老翁則是背部擦傷，而藍衣男站在現場大約1分多鐘就自行離開，老夫妻當時未要求報案，也表示已經通知孩子前來處理，所以才沒有當下通報鐵路警和叫救護車。

不過老夫妻的女婿在臉書指控，岳父岳母無緣無故遭到陌生男子攻擊，兩個80多歲老人當場跌落手扶梯，「誇張的是臺鐵站務人員的冷處理，兩人跌下後呼喊無人幫忙」，後續才有人員發現並帶去醫務室擦藥，不過並無協助報警，也請老人家自行就醫，「兩個老人家驚魂未定在那邊等我小姨子到來才報警」。

▲老夫妻於台鐵手扶梯遭人撞倒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）