行政院撤告！太陽花魏揚7人涉「煽惑犯罪」　更一審判公訴不受理

▲太陽花突襲行政院一案，魏揚（左一）等6人維持一審判決無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

太陽花學運期間爆發群眾突襲行政院流血衝突，現場約有40多人受傷，後經時任總統的馬英九政府究責，檢方將132人提起公訴，其中11名被告一審獲判有罪，二審高等法院更將原本無罪的魏揚等6名被告改判有罪，一度讓有罪被告多達17人。案經高等法院撤銷發回後，高院今更一審結果出爐，維持一審判決，涉犯「煽惑他人犯罪」的魏揚等7人改判無罪，同時因行政院撤告，魏揚等人受撤回告訴效力所及，判決公訴不受理。

太陽花突襲行政院一案經偵辦後，檢方共將132人提起公訴，但隨著政權輪替，蔡英文政府撤回大多數被告告訴，其中21人告訴不能撤回；一審台北地院於2017年做出判決，認為21名被告中有11人有罪，包括3人涉犯「毀損公物罪」、8人涉犯「妨害公務罪」，分處3至5個月刑期，可易科罰金，而學運領袖魏揚等10人均獲無罪。

案經上訴，高院二審時，法官認為魏揚等7人涉犯「煽惑他人犯罪」，其中魏楊、陳廷豪判刑4月，林建興、江昺倫判刑3月，劉敬文、柯廷諭、許順治（原本有罪11人之一）判刑2月，均得易科罰金。

案經最高法院將有罪部分撤銷發回後，高院更一審判決結果今(8日)出爐，魏揚等人，維持一審的無罪判決，因為行政院撤回告訴，更一審認為魏揚等人受撤回告訴效力所及，因此判決公訴不受理。

▼太陽花學運突襲行政院，遭警方強制驅離爆發流血衝突。（圖／記者徐文彬攝）