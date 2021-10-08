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美國舉債上限爭執休兵　美股收高337點

▲▼美股,道瓊,紐約證交所,紐約證券交易所。（圖／路透）

▲美國國會舉債上限之爭休兵。（圖／路透）

文／中央社紐約7日綜合外電報導

美國國會舉債上限之爭休兵，舒緩政府本月可能債務違約的疑慮，華爾街股市今天在大型科技股領漲下普遍走揚，主要指數皆收高。

道瓊工業指數上漲337.95點或0.98%，以34754.94點作收。

標準普爾500指數上揚36.21點或0.83%，收4399.76點。

科技股那斯達克指數揚升152.11點或1.05%，收14654.02點。

費城半導體指數上漲35.69點或1.10%，收3274.48點。

 

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