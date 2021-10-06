道瓊指數開盤「大跌超過400點」　利率、通膨上升引發10月震盪

▲道瓊指數6日大跌超過400點。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

受到利率上升、通膨上升、重新解封、舉債上限等議題的影響，10月股市持續震盪，道瓊斯工業平均指數開盤下跌超過 400 點，受道瓊斯指數下跌 3% 的拖累，標準普爾 500 指數下跌 1%。以科技為重點的納斯達克綜合指數下跌 0.95%。

根據CNBC報導，與經濟復甦相關概念股大多呈現下跌情況，受到燃料價格上漲和近期需求放緩影響，美國航空（American Airlines）、捷藍航空（JetBlue Airways）開盤領跌，在高盛下調評級後更是各下跌 4%。

波音和奇異分別下跌 2% 和 1%。嘉年華遊輪集團 （Carnival Corp） 的遊輪公司也走低，跌幅超過 3%。

科技股也受到打擊，Facebook 和蘋果均下跌超過 1%。EA（Electronic Arts）下跌 5%，希捷科技（Seagate Technologies）下跌 4.5%。

受到近期能源價格和利率的上漲影響，引發了消費者和公司對於成本上升的擔憂，10 年期美國國債收益率在上周觸及 1.56% 的高點後，6日持平於 1.52% 左右。本周油價觸及 2014 年以來的最高水平，西德州原油（WTI） 價格接近每桶 80 美元。

在 10 月的前三個交易日中，道瓊斯指數上漲 483 點，下跌 324 點，週二上漲 312 點。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘