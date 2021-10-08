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ETtoday十歲祝福大募集　200杯全家紅茶請你喝


▲「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動開跑啦，早鳥禮全家仙女紅茶100杯等你來領哦。（圖／活動小組）

活動小組／綜合報導

ETtoday要請你喝全家仙女紅茶啦！《ETtoday新聞雲》即將在11／1成立滿10周年，感謝廣大網友10年以來的支持，現在到「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動頁面，曬出你對ETtoday獨一無二的生日祝福，即可參加活動抽獎哦！活動前100名參加者，還可獲得早鳥禮全家仙女紅茶一杯！點我馬上行動去＞＞＞

ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動已經開跑囉，喜愛ETtoday的廣大網友們，即日起至10月31日，不管是將您對ETtoday的生日祝福寫在紙上、或畫在畫紙／黑板上，只要成功上傳你與生日祝福的合照，即可參加活動抽獎！活動抽獎獎品多達200項，有機會可獲得Nintendo Switch Lite、FUJIFILM instax mini 11、全家禮物卡，以及全家仙女紅茶等好禮，每天傳一張您的生日祝福照片，天天為自己累積中獎的機會！投越多抽獎機會越多唷！

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▲參與「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動，就有機會獲得Nintendo Switch Lite、FUJIFILM instax mini 11、全家禮物卡，以及全家仙女紅茶等好禮，天天參加、中獎機會大。（圖／活動小組）


【ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！】活動資訊
● 活動時間：於2021/9/27(一) 12:00起 - 2021/10/31(日) 23:59止
● 投稿對象：不限。
● 活動辦法：
1. 進入＜我的生日祝福＞頁面，點選【立即參加】，登入 FB 後即可投稿。
2. 投稿步驟
(STEP1). 填寫基本資料與標題。
(STEP2). 在紙張/黑板/畫布上，寫或畫下你對ETtoday的祝福，或是想跟ETtoday說的話，與您的生日祝福作品一起合照（人物跟生日祝福都要在照片裡哦！），並上傳照片（※限上傳正方形照片）
(STEP3). 輸入驗證碼，並勾選『我已閱讀並同意遵守發表文章規則聲明』。
(STEP4). 投稿成功即可獲得抽獎資格（提醒您，送出後即無法修改，請確認內容無誤後再按下送出鍵）。
3. 每人投稿次數不限，但同一個生日祝福照片僅限一次投稿，重複投稿將不予以計算，不得參加抽獎。

● 活動早鳥禮領起來
【早鳥禮】：全家仙女紅茶一杯，共100名。
早起的鳥兒有茶喝＼(◉Θ◉)／活動開跑後，前100名投稿者，即可獲得早鳥禮。
● 幸運抽獎活動
【頭獎】：Nintendo Switch Lite一台，共1名。
【二獎】：FUJIFILM instax mini 11一台，共3名。
【三獎】：全家禮物卡100元，共15名。
【普獎】：全家仙女紅茶一杯，共100名。

※得獎公布日期：2021/11/5 (五) 前。
※所有獎項贈品寄送日期：2021/11/26 (五) 前。

►平口褲竟然「涼涼的」！

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