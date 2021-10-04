好康！ETtoday10歲生日祝福大募集　好禮等你來抽

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》即將在11／1成立滿10周年啦！10年歲月匆匆過去，感謝一路以來有您相伴，現在到「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動專題頁，上傳您的生日祝福照片，上傳成功即有機會讓您的祝福照片展示在台北捷運站中，而且活動抽獎多達200多項好禮！點我馬上行動去＞＞＞





▲參與「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動，就有機會獲得Nintendo Switch Lite、FUJIFILM instax mini 11、全家禮物卡，以及全家仙女紅茶等好禮。（圖／活動小組）

「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動開跑囉！即日起至10月31日，只要到活動專題頁，進入＜我的生日祝福＞頁面，點選【立即參加】，登入 FB後即可，活動抽獎獎品多達200項！有機會可獲得Nintendo Switch Lite、FUJIFILM instax mini 11、全家禮物卡，以及全家仙女紅茶等好禮，投越多抽獎機會越多唷！前100名參加者，還可獲得早鳥禮全家仙女紅茶一杯！

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平時鬼點子最多的你、信手拈來句句都是梗的你，快來參加「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動，不管是將生日祝福寫在紙上、或畫在畫紙／黑板上，只要成功上傳你與生日祝福的合照，即可參加抽獎哦，馬上行動去＞＞＞

【ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！】活動資訊

● 活動時間：於2021/9/27(一) 12:00起 - 2021/10/31(日) 23:59止。

● 投稿對象：不限。

● 活動辦法：

1. 進入＜我的生日祝福＞頁面，點選【立即參加】，登入 FB 後即可投稿。

2. 投稿步驟

(STEP1). 填寫基本資料與標題。

(STEP2). 在紙張/黑板/畫布上，寫或畫下你的祝福，或是想跟ETtoday說的話，與您的生日祝福作品合照，並上傳照片（※限上傳正方形照片）。

(STEP3). 輸入驗證碼，並勾選『我已閱讀並同意遵守發表文章規則聲明』。

(STEP4). 投稿成功即可獲得抽獎資格（提醒您，送出後即無法修改，請確認內容無誤後再按下送出鍵）。

3. 每人投稿次數不限，但同一個生日祝福照片僅限一次投稿，重複投稿將不予以計算，不得參加抽獎。



● 活動早鳥禮領起來

【早鳥禮】：全家仙女紅茶一杯，共100名。

早起的鳥兒有茶喝＼(◉Θ◉)／活動開跑後，前100名投稿者，即可獲得早鳥禮。

● 幸運抽獎活動

【頭獎】：Nintendo Switch Lite一台，共1名。

【二獎】：FUJIFILM instax mini 11一台，共3名。

【三獎】：全家禮物卡100元，共15名。

【普獎】：全家仙女紅茶一杯，共100名。

※得獎公布日期：2021/11/5 (五) 前。

※所有獎項贈品寄送日期：2021/11/26 (五) 前。



