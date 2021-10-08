直擊／花20秒成功領券！超商領紙本五倍券首日「順到爆」

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

首波紙本振興五倍券今（8）日上午9時起限時2周開放至超商、郵局領券，《ETtoday新聞雲》直擊各大超商首日領券狀況，時間一到就湧進民眾排隊領券，而7-11、OK mart等超商機台系統全都順到爆，無卡機狀況，約20秒就能順利領券，領到券民眾也十分開心。

▲首波紙本五倍券領券首日機台湧民眾排隊領券。（圖／記者蕭筠攝）

▲民眾順利領到五倍券。

《ETtoday新聞雲》一早直擊各大超商首日領券狀況，9點一到，OK mart陸續湧進人潮於事務機台排隊等領券，一旁也有超商店員指導如何領券，而排在首位的民眾也順利進入領券頁面，約不到20秒就成功列印小白單，並至櫃檯領券，而7-11事務機也無出現卡機狀況，領券首日可說是非常順暢。

▲不少民眾一早到超商領取五倍券 。（圖／記者李毓康攝）

▲不少民眾一早到超商領取五倍券 。（圖／記者林育綾攝）

▲不少民眾一早到超商領取五倍券 。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼民眾一早到超商領五倍券，業者也擺出大量優惠商品搶客。（圖／記者湯興漢攝）



事實上，之前首批五倍券預訂當日同樣湧入大批民眾搶訂，但當時開放預訂時間一到點進7-11、全家等超商事務機台五倍券專區卻顯示「因預訂踴躍，系統繁忙，請稍後再試」、「伺服器忙碌中，請稍後再試」等畫面，因瞬間湧入過多人流導致伺服器無法負荷。

紙本五倍券即日起至10月21日期間每日上午9時至晚上10時開放領取，若是在4大超商預定五倍券者，一共有2種領券方式，包括使用「手機APP」，進入超商APP五倍券專區後輸入政府發送領券簡訊序號、身分證末4碼，再憑條碼及身分證即可至櫃台完成領券，3步驟就搞定；同步開放「事務機台」並憑健保卡或輸入身分證字號及取貨序號（2擇1）列印小白單領券，提醒民眾別忘了相關領券優惠。

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