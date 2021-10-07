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兒子年薪百萬！爸媽退休「孝親費調到1萬5」　老婆氣炸：憑啥要給

▲千元鈔、鈔票（圖／記者張一中攝）

▲媽媽要求孝親費多給5000元，老婆氣炸了！（圖／記者張一中攝）

網搜小組／劉維榛報導

「孝親費引發婚姻危機！」一名人夫表示，最近爸媽想退休，儘管身上有百萬存款，卻擔心往後沒收入，希望原PO孝親費能多給5000元。原PO掐指一算，認為多負擔6萬可以接受，然而老婆氣炸主張不該加碼，「養子女天經地義，老人沒錢是自己的問題」，如今還鬧到搬回娘家住，讓原PO崩潰求助。

一名32歲男網友在《Dcard》心累透露，目前月薪7萬5000元，老婆月薪則有4萬5000元，年薪分別為150與65萬，兩人育有一名小孩，而新北房子正在繳貸款中，一個月要繳3萬左右，但生活也都過得去。

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然而邁入60歲的媽媽萌念退休，表示「我勞力活撐不下去了」，乾脆找老伴一起享受退休人生，卻又怕沒收入，且每個月勞保退休金僅1萬不夠用，因此要求原PO每個月孝親費，能從1萬加碼到1萬5000元。

原PO思索了一番，認為「（一年）從12萬到18萬」可以接受。原PO也緩緩道來，從小家裡經濟不富裕，以前媽媽早上去市場擺攤，晚上還去餐廳當服務生，她與爸爸辛苦靠雙手打拼，也在新北板橋鬧區買了公寓讓一家人能遮風避雨，「我至少沒餓到，大學不用學貸，只有研究所才貸款，所以我覺得一個月給點孝親費，感謝他們用青春的歲月賺錢養我。」

豈料老婆得知孝親費一事後，氣得大發雷霆，認為「養子女天經地義，老人沒錢是自己的問題，自己造的孽自己老了要承擔，不認為要給孝親費，覺得一萬已經很多了，再多都不可能。我媽媽都不用拿孝親費，憑什麼你要給？」

原PO補充解釋，岳父去年車禍身亡，保險金、賠償金拿了近800萬，因此岳母根本不用錢。如今老婆向身旁姊妹抱怨，還找了相關文章，主張不該加碼孝親費．但原PO夾在中間不知所措，「我一年好歹150萬，妳才65萬，我拿18萬出來當孝親費那裡不好？不然你賺多一點啊！」

結果此話一出，老婆火氣更大了，直接嗆聲國慶連假要搬回娘家住了，讓原PO無奈求助，「到底誰對誰錯呢？難道孝親費錯了嗎？」

▲夫妻爭吵,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲老婆嗆聲連假要搬回娘家住。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文章曝光後，網友熱議「你父母完全沒有在存錢的喔，太可怕了吧」、「坦白講，現在你父母就是需要孝親費，而這筆錢對你們的生活不會造成負擔，我也不太明白為什麼要吵成這樣」、「各退一步啊，公道價12500元，問你老婆願不願意」、「婚前就有說好未來可能需要支付孝親費嗎？這種事只能溝通再溝通...如果再談不攏，每個月偷塞給妳媽呢？不要經過老婆，還是覺得父母要好好存養老金學投資等，現在年輕人未來都不知道在哪裡了，要養個家庭不容易啊」。

另外，一名熱心網友幫忙想法子，「那你把要多給的5000元換個說法，每個月存入特定帳號，用以給雙方父母年老可能的醫療／照護費用，本子可以給父母刷，讓他們安心有準備一筆錢隨時支援他們，而老婆的媽媽也有機會受益，老婆的反彈可能比較小，這樣如何？」

留言串中，原PO也補充直呼，目前爸媽身上有200萬的存款，「我哥付剩餘的房貸、父母的保險費和家用的帳單，我哥因為賺的比我多，所以他一個月大概要負擔快2萬！」

►龍蝦吃到飽也太爽！

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