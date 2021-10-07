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吃飽滑手機「人妻沒立刻洗碗」　公公嗆滾回家：和我兒子離婚

做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生。（圖／記者李毓康攝）

▲回公婆家沒洗碗，公公竟要求原PO與兒子離婚。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

洗碗是媳婦的工作？一名人妻哭訴，目前結婚3個月但沒有宴客，日前第一次以媳婦身分回去過中秋，不料她吃飽沒馬上洗碗，加上滑手機找東西，公公竟臉冒青筋大罵「如果要玩手機的話，乾脆現在滾回家」，而當時親友們都在現場。事後，公公還衝來狠酸「妳跟我兒子只是登記而已嗎」，意思竟要兩人離婚。

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》表示，與老公才登記結婚滿3個月，9月小倆口回去婆家過中秋節，一群親友吃完飯後，豈料公公竟當眾下馬威，當著大家的面大吼，「最討厭移工在我面前玩手機，如果『妳』要玩手機的話，乾脆現在滾回家！」

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原PO一臉錯愕，因為公公口中的「移工」指的就是自己，而當時自己根本沒玩手機，「只有剛碰手機一下，搜尋某家店的營業時間」而已。至於為何公公為何會在眾人面前破口大罵，原PO無奈曝原因，「吃完晚餐，他看我沒立即洗碗，公公當下就氣到當場趕我回去。」

原PO委屈直呼，並沒有擺爛不洗碗，「其實那時候老公正好在工作，我不好意思在廚房洗碗弄得很吵，但是吃完飯有先把桌面收拾乾淨。」

好不容易等老公忙完，公公依舊氣牙牙來指責，「妳跟我兒子只是登記而已嗎？」言下之意，是因為兩人還沒公開宴客，「要老公跟我離婚」，同時公公還露出不屑神情嗆聲，「不希妳罕買來的伴手禮。」

「鄉土劇的情節...居然活生生在我上演！」原PO崩潰哀號，公公講話蠻橫無情，婆婆更是個狠角色，「婚前說已經準備好新房的錢」，結果兩人登記後態度180度大變，「婚後，婆婆一把鼻涕一把眼淚的哭訴說：為什麼兒子寧願在外面租房，也不願意搬回家住？」讓原PO傻眼不已。

▲▼ 人妻吃飽滑手機沒立刻洗碗（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

▲網友氣問，老公沒出面護航？（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

比扯鈴還扯的文章曝光後，底下網友建議原PO硬起來反擊，「乾脆點甩門離開吧！不然以後會更累」、「繼續滑手機，以後就可以不用回去了」、「三個月試用期，那就走吧，省得受氣」、「那妳應該聽話，站起來說：告辭」、「是不是在每個公婆心中洗碗是一件很重要的事」、「老公不出聲是啞巴嗎？他們家缺的是傭人不是媳婦，妳發發慈悲吧，把人家的兒子還他們，讓他好好在家顧2老就好」。

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