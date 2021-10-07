主計長3大驚世語錄！曾回「我不吃滷肉飯」　女議員傻眼：三寶

記者柯沛辰／綜合報導

行政院主計長朱澤民7日稱一碗蚵仔麵線20元，挨轟「不知民間疾苦」。國民黨北市議員王鴻薇痛批，朱澤民先前2018年、2019年被問到滷肉飯、水餃價格時，回答就已荒腔走板，現在幾乎年年上演這種的戲碼，根本是「與世隔絕的極品政務官」。

主計總處6日發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，創下近9年來新高。為此，主計長朱澤民7日赴立院備詢，被立委羅明才問到「知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢？」不料朱當場回答「20元」，讓現場立委一陣譁然，不禁相互耳語「我家那邊一碗50元」、「最便宜也要35元、40元」。

▲行政院主計長朱澤民赴立院列席業務報告並備質詢。（資料圖／記者李毓康攝）

王鴻薇7日在臉書發文指出，朱澤民2018年被立委問到「魯肉飯漲多少？」當眾回答「我不吃魯肉飯」；2019年，羅明才又問「水餃漲多少？」怎料朱澤民回應「行政院餐廳水餃都沒漲價」。如今朱又說一碗蚵仔麵線應該是20元，「年年演一次不知民苦的戲碼，完全不會讓質詢的立委失望。」

王鴻薇表示，這樣一個與世隔絕的極品政務官，在「傾聽民意」的蔡政府和蘇內閣中，仍然屹立不搖，過著舉世滔滔的幸福日子。如今主計處公布今年消費者物價指數年增率，創下了8年半最高，「大家都感受到物價上漲，荷包縮水，唯獨主計長遺世而獨立，真的很幸福。」

▼王鴻薇挖出朱澤民過往回應，痛批「年年演一次不知民苦的戲碼」。（圖／翻攝自臉書／王鴻薇）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘