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小孩不敢信！超懷念「科學麵6元」時期　爆出最良心：還是10元

雜貨店、柑仔店、舊式雜貨店（圖／記者黃克翔攝）

▲1顆糖只要1塊錢的柑仔店，已經變成很多7、8年級生的回憶。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《9月物價飆！蚵仔麵線一碗多少？主計長答：20元　驚呆立委》，物價話題馬上引發討論。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他經歷過「6元科學麵、75元一本的柯南漫畫」時期。聽到原PO這樣講，親戚小孩完全不敢相信，讓他忍不住好奇問卦「經歷過哪些讓現代小孩無法相信的價格？」

這位網友文中表示，他是台北人，在跟親戚小孩聊天時，說他小時候一包科學麵只要6元（現在一包約10元），柯南漫畫一本75元（現在一本約105元），小朋友完全不敢相信。至於主計長朱澤民7日稱「蚵仔麵線一碗20元」，原PO就搖頭，「基本上我看過麵線大碗的行情就是60起跳，小碗的行情45起跳，家裡附近有不分大小一碗50元的。」

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接著，他也提到聽過家中老人說「以前雞排+珍奶」只要50元，雖然不知道是不是真的，「如果今天路邊有間店，賣麵線20元，雞排+珍奶50元，我還真的不敢吃。」原PO也想到一個價格一直都差不多的東西，「是說電影票，從我小到大，大概都是200元，想一想還真猛。」

弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO說，親戚小孩不敢相信以前一本漫畫只要75元。（示意圖／Stocksnap）

看到原PO發問「大家有看過什麼價格，是現在說出來，沒有小朋友會信的？」就有人秒留言，「麥香從我那個年代就是10元了」、「科學麵一開始是3元一包，小朋友」、「我小學的時候車輪餅3個10元」、「珍奶中杯25」、「雞排剛出來時一片20還25」、「養樂多一瓶5元」、「漫畫75是漲過的好嗎？60才是最開始的」、「油飯小碗6塊、大碗8塊，還超好吃。」

貼文一出，老人們不禁紛紛掬一把時代的眼淚，「20年後你就會懷念今天的物價了」、「統聯客運台北-台中新台幣80元」、「蛋捲冰10元」、「足球巧克力1顆1塊」、「15年前，創見2GB隨身碟1200」、「《少年快報》漫畫一本20」、「我小時候一本哆啦A夢（那時還是小叮噹）5-10塊。」

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物價蚵仔麵線主計總處PTT

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