主計長稱1碗蚵仔麵線20元　網炸鍋開嗆：難怪調基本工資這麼難

▲主計長朱澤民說現在一碗蚵仔麵線20元，被鄉民罵爆。（圖／記者李毓康攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

主計長朱澤民今（7）日在立院接受立委羅明才質詢時，被問及知不知道現在一碗蚵仔麵線的價錢，朱澤民竟答「20元」，此話一出，不僅在場立委驚呆，網友也罵翻，批「不知民間疾苦」、「難怪調基本工資這麼難」，並開始回報各地蚵仔麵線價格。

立委羅明才今天在立院質詢主計長朱澤民時，問到物價時，他說小時候一碗蚵仔麵線15至20元就可以吃到，接著問朱澤民「你知道現在蚵仔麵線一碗多少錢？」朱澤民起先聽太懂問「什麼東西？」羅明才重覆說「蚵仔麵線」，朱澤民回，「大概20元左右吧！」這答案讓羅明才回嗆，「你吃米不知米價，便宜也要35塊或50塊」，不少在場立委聽到也驚呆，引起一陣耳語騷動，「我家那邊一碗50元」、「最便宜也要35、40元」。

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新聞一出，鄉民都炸開鍋，痛罵朱澤民「不知民間疾苦」，留言開嗆「哪裡來的20元蚵仔麵線你買給我看」、「現在知道為什麼台灣民生如此痛苦了」、「平行宇宙果然存在」、「不食人間煙火的人當官員…這國家會不會太悲？」、「這就是問題的所在了，如果官員都是這樣的人，跟現實脫節，不知民間疾苦，難怪政策永遠沒辦法解決真正的問題」、「他可能還活在台積電50塊的世界」、「主計長都吃人家請的蚵仔麵線吧」。

還有人就以「全台各地一碗蚵仔麵線價格回報」為題發文，「為了尋找台灣真的還有20元的蚵仔麵線，大家來回報你家巷口一碗蚵仔麵線多少錢，還我們政府官員一個公道，我住在林口長庚，大碗65，小碗50。」

網友們也紛紛留言回應，「桃園小45大60」、「土城小55大70」、「清麵線都要35/40了」、「台南45/60」、「板橋菜市場清麵線39有料49」、「高雄左營大碗55」、「清麵線20都很難找了，還要有料的」、「北市雙連站 60」、「新竹小50、大70」、「內湖清麵線，小40、大50」、「新北一碗50，加大60」、「北投小碗50大碗65」、「笑死，嘉義也買不到20元的蚵仔麵線」。