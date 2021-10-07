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苦不能苦孩子！政院投入320億　蘇貞昌班班有冷氣明年如期達標

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌去年7月宣布2年內要讓全國中小學「班班有冷氣」，8日教育部在院會中報告，全國已經幫超過千校安裝6萬6269台冷氣。蘇貞昌聽完報告後裁示，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，孩子是台灣的未來，教育的好壞，就是國家未來的好壞。

蘇貞昌說，投入320億元，2年內要讓全台灣的孩子，無論是在都市或鄉村，到學校上課都有冷氣吹，都能在最舒適的環境中安心學習，這是過去幾十年來從來沒有過的事。

蘇貞昌表示，為了班班有冷氣的專案，多次親自主持會議，副院長幾乎是週週開會緊盯，集合各部會，包括教育部、經濟部、工程會及台電公司的力量，從電力系統改善工程、冷氣裝設、能源管理系統建置，到太陽光電裝設等4大工作項目，全國學校同步展開、分群採購。

這次將全國3584個學校分為560群，分群採購、同時施作、一次到位。其中電力系統改善，已全數開工；冷氣部分，約3,400校、18萬台冷氣，已完成超過1,000校，達三分之一；太陽光電部分，10月開始也要進場施工。在2022年2月底前，冷氣裝設工作應該就會全部完成。

蘇貞昌指出，未來每年預估會需要8億3600萬元的電費，維護費用每年可能要超過5000萬元。這些費用，明年起將納入行政院一般性補助款，減低學校及地方政府的負擔。

此外，除了「班班有冷氣」外，政院也推動「校校會發電」創能，透過全國校園增設太陽光電設施，預估每年創造的發電量3.7億度，是新設冷氣耗能2.6億度的1.45倍，目標讓學校能自給自足，還能有多出1億度的發電回饋給學校，用於學校水電費、燈光照明、財產修繕等多元用途上，等於學校可以自創穩定收入。

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