高雄路竹工廠狂燒4小時！大量塑膠製品助燃　消防121人持續搶救中

▲高雄路竹工廠大火狂燒4小時，消防人員持續搶救中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者趙蔡州、吳奕靖／高雄報導

高雄市路竹區一間工廠9日下午3時57分發生火警，高雄消防局獲報後立刻出動64車及121人前往搶救，抵達後立刻布置水線搶救，由於現場堆放著大量的易燃塑膠製品，增加救災難度，所幸無人受傷或受困。截至9日晚間7時30分，消防人員仍在持續搶救中。

高雄消防局9日下午3時57分接獲民眾通報，指稱路竹區有一處3棟連排的工廠發生火災，立刻出動19車31人前往搶救，趕往途中遠遠就看見濃煙直竄天際，抵達後立刻布置水線搶救，由於現場取水不易，加上大量堆放的易燃塑膠製品，增加救災難度，指揮官隨即請求支援，目前共出動64車121人。

▲消防人員仍在持續灌水滅火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

起火的工廠非常靠近國道1號，濃濃黑煙一度飄到車道上方，影響用路人視線，一度造成車輛回堵9公里，所幸未傳出任何事故。

現場消防人員表示，原本有一度控制火勢，不料風向突然轉變助燃，導致大火由後往前燒，所幸正逢假日，廠內無人上班，因此沒有人員受傷受困，火勢目前仍在搶救中，詳細起火原因待進一步釐清。

▼高雄路竹工廠大火狂燒4小時，消防人員持續搶救中。（圖／記者吳奕靖翻攝）