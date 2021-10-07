女兒直奔美妝櫃位！爸驚「小學生這麼早熟？」　家長一面倒曝真相

▲女孩們接觸化妝品的年齡不斷下降。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

愛美是女人的天性，加上社群媒體發達，資訊接收快速，女孩們接觸化妝品的年齡逐漸下降。一名爸爸表示，日前帶著還在就讀國小的女兒去屈臣氏採買，沒想到女兒很自動地走到化妝品櫃前仔細研究，看見這一幕的他震驚不已，「現在的小學生都這麼早熟的嗎？」

一名爸爸在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，日前和女兒一起到屈臣氏購物，一回神才發現，女兒竟然直接走到化妝品櫃位前，研究得相當起勁，讓做爸爸的他瞬間看傻，驚呼「現在的小學生都這麼早熟的嗎？」

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貼文一出，立刻引起網友們熱議，許多爸媽直呼，「很正常」、「女為悅己者容」、「現在小女孩很小就化妝了」，甚至有不少家長以過來人的經驗分享，「正常，女兒國小已經在用保養品了」、「還好而已，我女兒中班就在逛化妝品區了，YouTube 看化妝的視頻」、「我女兒幼稚園很愛逛口紅、護唇膏」、「我女兒小三每天都拿我的變色護唇膏擦了，還要敷面膜、擦保養品，還要擦指甲油呢」。

▲一名爸爸透露，國小的女兒很自動地走去逛化妝品櫃位。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

也有網友開玩笑地說，「你該開心不是在挑套套」、「我比較擔心兒子去逛化妝品專櫃」、「她要是跑去買避孕藥，你就要哭哭了」，不過也有比較保守的網友指出，「高中才會化妝」、「我24才學化妝欸」。