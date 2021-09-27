書商愛賣光碟當教材？　照妖鏡點出教育體系的不思進取

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「請家長明天繳交鄉土語光碟費用120元！」學期初始，又是家長掏腰包繳納各項費用的季節，但從幼稚園起，我就對「CD光碟片」這教材感到十分不解，現在是連桌上型電腦、筆記型電腦，標準配備都拿掉光碟機的時代，為何出版商仍一意孤行，總搭配光碟片做銷售呢？

昨天，曾被提名不分區立委的科技金童翟本喬，在臉書社團發文抱怨，說Adobe早就宣佈停止支援Flash了，「為什麼今年發下來的小學教材還在用Flash？」我當然不像他走在資訊尖端，但也是網路業的一份子，忍不住留言：「英文、鄉土語的CD還要60到120元！」

我這一番言論，立刻引來許多家長同聲感嘆，認為教育體系實在太沒上進心！「都什麼年代了？家裡早就沒有可以聽CD的設備了，出版社還硬要販售光碟，真的是擾民！」對，這是一個歌手都改出USB智能專輯的時代，但從幼稚園開始，到現在上了小學，書商還是會隨書附贈，或要家長另外加訂CD光碟片。

當我女兒還是一年級小嫩嫩的時候，學校說什麼，家長當然照單全收，我還特別網購一台外接式光碟機，但這學期，我已經看穿孩子拿回家，根本懶得放來聽，就沒有跟著加一，可是，我仍對這種硬體媒介很有意見！尤其，小女的學校算民主，可以選擇不買，不過有些網友則透露，他們是強制購買，無法選擇！

我不是否定光碟片裡面的內容！但這種傳授知識的途徑，實在太老舊了！有些網友說，他們班都是買一片，轉檔到電腦裡後，再上LINE群組互傳，在此提醒大家，這種做法就是「盜版」，會觸犯智慧財產權！最好的方式，應該是廠商提供付費下載，讓家長可以載到手機或任何裝置，再利用課餘時間給孩子加強。

其實，不得不說，5月中因為疫情而產生的「停課不停學」，絕對是面照妖鏡，我女兒的老師很年輕，對3C上手的速度快，但有些老師不知道是太安逸，還是在職進修做太差，居然直接放棄教學，甚至有導師直接到我粉專留言，沾沾自喜自己「就是不懂電腦，也沒打算懂！這段期間讓他們自主學習。」我實在很擔心該班學生，現在是否能順利銜接上。

不管是光碟片，還是老師不擅長用3C教學，或是最近很夯的「高中學習歷程檔案消失」事件，都在在顯示出，教育體系觀念之老舊與固執，該身為知識傳授領頭羊的教育單位，對於3C科技、資訊網路的認知，還停留在古早時代，而且不思進取，這到底出了什麼問題？

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。