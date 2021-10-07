把握連假第一天！收假日東台灣防驟雨　颱風「從南通過機率最大」

▲未來菲律賓東方低壓系統可能逐步朝台灣逼近。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局資訊指出，今天（10/7）上午8時已形成熱帶性低氣壓，最快今晚有機會發展成今年第17號颱風獅子山。菲律賓東方海面另有一熱帶擾動發展中，有機會於週末、國慶連假期間發展為今年第18號颱風「圓規」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於菲律賓東方的低壓未來有機會生成為颱風，且環流預計很大，從「台灣南邊通過機率最大」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」於臉書指出，目前菲律賓東方熱帶低壓有機會發展為今年第18號颱風「圓規」，預計影響台灣最明顯的時候將在11號下半天至13號下半天，雖然可能不直撲台灣，很多地方不會達到颱風警報的標準，但因為其環流大、挾帶豐沛水氣，靠近台灣的時候又巧遇大陸冷高壓，預計雨勢也會十分猛烈。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，屆時東部雨勢劇烈，中部、北部風勢也會很強，即便不在暴風圈內但仍要留意其對台灣的影響。也由於11號為國慶連假最後一天，屆時海上風浪將增強，民眾通勤務必留意安全。

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，國慶假期間第一天禮拜六全台天氣大致穩定，下週日開始北部、東北部變天，下週一北、中、東部地區風雨勢有感增強，南部天氣要看低壓（或颱風）與台灣的距離，可能雙十連假後才變天。