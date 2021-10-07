　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把握連假第一天！收假日東台灣防驟雨　颱風「從南通過機率最大」

▲未來菲律賓東方低壓系統可能逐步朝台灣逼近。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

▲未來菲律賓東方低壓系統可能逐步朝台灣逼近。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局資訊指出，今天（10/7）上午8時已形成熱帶性低氣壓，最快今晚有機會發展成今年第17號颱風獅子山。菲律賓東方海面另有一熱帶擾動發展中，有機會於週末、國慶連假期間發展為今年第18號颱風「圓規」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於菲律賓東方的低壓未來有機會生成為颱風，且環流預計很大，從「台灣南邊通過機率最大」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」於臉書指出，目前菲律賓東方熱帶低壓有機會發展為今年第18號颱風「圓規」，預計影響台灣最明顯的時候將在11號下半天至13號下半天，雖然可能不直撲台灣，很多地方不會達到颱風警報的標準，但因為其環流大、挾帶豐沛水氣，靠近台灣的時候又巧遇大陸冷高壓，預計雨勢也會十分猛烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，屆時東部雨勢劇烈，中部、北部風勢也會很強，即便不在暴風圈內但仍要留意其對台灣的影響。也由於11號為國慶連假最後一天，屆時海上風浪將增強，民眾通勤務必留意安全。

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，國慶假期間第一天禮拜六全台天氣大致穩定，下週日開始北部、東北部變天，下週一北、中、東部地區風雨勢有感增強，南部天氣要看低壓（或颱風）與台灣的距離，可能雙十連假後才變天。

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
高配息不只有0056　這8檔ETF配息率衝5%
鳳梨挺陳柏惟！　被酸民罵爆怒了：誰都曾經犯錯
屏東挖眼男未被聲押　變「自願」住院治療…警方、衛生局說話了
連續傳爆炸巨響！網驚：大地震還是開戰...消防局回應了
LIVE／二級微解封　侯友宜最新說明
紙本五倍券明天開領！　「4大步驟」一圖看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

早餐店6點打來問「今天吃什麼」　她被迫起床傻眼：客人自己找？

防斷橋悲劇重演！交通部靠「無人機」檢測橋樑　2應用面曝光

小孩不敢信！超懷念「科學麵6元」時期　爆出最良心：還是10元

媳怨婆婆總拆她信件！　網氣炸狂授「狠招」：絕無下次

農遊券加碼週週抽總價1800萬！　品項份數曝：最大獎遊100家農場

高鐵自由座爭議難解！交長坦言「不用那麼急」：可等疫後再開放

把握連假第一天！收假日東台灣防驟雨　颱風「從南通過機率最大」

農遊券哪裡用、如何刷？　8張圖看明白：週週加碼抽大獎

4例境外移入「3人完整接種」　僅1人突破性感染原因曝！

民怨「防疫旅館都是蟲」！陳時中喊話：自己把它掃乾淨

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

早餐店6點打來問「今天吃什麼」　她被迫起床傻眼：客人自己找？

防斷橋悲劇重演！交通部靠「無人機」檢測橋樑　2應用面曝光

小孩不敢信！超懷念「科學麵6元」時期　爆出最良心：還是10元

媳怨婆婆總拆她信件！　網氣炸狂授「狠招」：絕無下次

農遊券加碼週週抽總價1800萬！　品項份數曝：最大獎遊100家農場

高鐵自由座爭議難解！交長坦言「不用那麼急」：可等疫後再開放

把握連假第一天！收假日東台灣防驟雨　颱風「從南通過機率最大」

農遊券哪裡用、如何刷？　8張圖看明白：週週加碼抽大獎

4例境外移入「3人完整接種」　僅1人突破性感染原因曝！

民怨「防疫旅館都是蟲」！陳時中喊話：自己把它掃乾淨

台東太平洋左岸咖啡　今起在全台黑沃咖啡喝得到

溫妮砸「350萬頭期款」出片！　分手李玉璽2年零桃花：我是絕緣體

台積電ADR崩跌30%！苦主淚喊「1百萬沒了」：前幾個月還在看車房

啃老男「一刀穿心」刺死工讀生！庭上冷言：非常抱歉　下場出爐

早餐店6點打來問「今天吃什麼」　她被迫起床傻眼：客人自己找？

泰福生技乳癌生物相似藥藥證申請　獲美FDA審理

國慶轉播能量破表！在家看視角比蔡英文更好　首架設Spider cam

防斷橋悲劇重演！交通部靠「無人機」檢測橋樑　2應用面曝光

影／鄭浩妍登美國脫口秀！「流利語言實力」網驚：她英文這麼好？

小孩不敢信！超懷念「科學麵6元」時期　爆出最良心：還是10元

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

生活熱門新聞

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

民眾檢舉樣態限46項　違規未逾6分鐘不可連續舉發

抗議天王柯賜海落魄深居陽明山　家當剩2坪露營車

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

人妻滑手機「沒立刻洗碗」　公公：和我兒子離婚

2縣市防大雨！下週「圓規颱風」恐生成侵台

快訊／BNT累積到貨420.92萬劑！

快訊／陳時中宣布：莫德納明天到！

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

呂捷遭連環飆罵神回：「尊夫人」怎連這都跟你說

第11輪分流預約！BNT第1劑10/11、AZ第2劑10/12開放

更多熱門

相關新聞

連假降雨熱區出爐！颱風明生成

連假降雨熱區出爐！颱風明生成

今日受到南方雲系影響，東半部偶有陣雨，午後中南部、各地山區有雷陣雨。國慶連假天氣分為兩大型態，周六、日天氣穩定，僅東部偶雨，下周一起受菲律賓東方海面低壓影響，北部、東半部有陣雨，周二後連中南部天氣也不穩定。另外今早在南海生成熱帶性低氣壓，預計將於明日發展為颱風「獅子山」。

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

恐2颱風夾擊！國慶連假「先乾後濕」這天雨最多

恐2颱風夾擊！國慶連假「先乾後濕」這天雨最多

限時3天！「裝扮玩樂園」只要99元

限時3天！「裝扮玩樂園」只要99元

即／國慶連假苗栗交通管制一次看

即／國慶連假苗栗交通管制一次看

關鍵字：

國慶連假颱風台灣颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

基本工資確定要漲了！　勞長許銘春表態：至少3%

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面