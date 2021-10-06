恐2颱風夾擊！國慶連假天氣變化曝　「先乾後濕」這天雨最多

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱，北東等6區整日時晴時雨，明後兩天受到南方雲系影響，東半部、恆春半島將有局部大雨。而國慶連假天氣狀況則分為兩階段，連假前兩日天氣穩定，只有東半部有短暫降雨，收假日則受到東北風影響，北部、東半部降雨越趨明顯。

▲熱帶系統發展中，國慶日前後可能影響台灣天氣。（圖／氣象局）

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氣象局預報員謝佩芸表示，今日東半部、南部雲量較多，東半部、恆春半島、基隆北海岸時晴時雨，西半部天氣晴朗穩定，午後留意山區有局部短暫陣雨，白天高溫東半部30到32的、西半部34到36度，其中新竹、桃園、南投、嘉義有36度以上高溫。

▲基隆北海岸、台北東側、宜蘭、花蓮、蘭嶼、綠島，一整天都有下雨機會。（圖／氣象局）

明後兩日南海將有熱帶系統發展，可能進一步生成颱風獅子山、圓規，位於南海的熱帶系統將往西移動，對台灣沒有直接影響，位於菲律賓東方海面的熱帶系統則仍需觀察後續發展。

而國慶連假天氣則分為兩大階段，連假前兩日天氣穩定，南方雲系影響降低，水氣也減少，僅東半部有短暫降雨，其他地區晴朗炎熱，午後留意雷陣雨，收假日則將受到東北風及熱帶系統影響，北部、東半部降雨會越來越明顯。

▲氣象局官網顯示，10/9將有兩大熱帶性低氣壓在海上發展。（圖／氣象局）

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急提醒，東部海域水氣順著東風開始移入，基隆北海岸、台北東側、宜蘭、花蓮、蘭嶼、綠島，一整天都有下雨機會，並可能出現局部較大雨勢，這種天氣將會持續好幾天。