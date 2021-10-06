　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雨報到一半變天！下周「圓規颱風」恐生成　水彈北漂砸台灣

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲南方大低壓帶水氣豐沛。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，本周天氣主要受東風影響，東半部時晴時雨，西半部較為炎熱，普遍高溫34度以上，6日竹東就出現38度高溫，7日天氣類似，西半部普遍33至35度，桃園有36度以上，迎風面基隆北海面、東半部、恆春半島斷續有局部短暫雨，西半部地區午後有雷陣雨，降雨主要落在山區和南部、中部部分平地。因南方大低壓帶富含充沛水氣，預計本周後期菲律賓東方海面有熱帶系統生成，下周開始水氣靠近台灣，讓天氣更不穩定，降雨機率提高。

氣象局預報，7日台灣附近仍為偏東風環境，但隨著南方雲系北移，水氣又會比今天更多，各地雲量也會增加，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島整天有不定時短暫陣雨，並且有機會伴隨雷擊及強陣風出現，大台北東側及南部地區則有零星短暫陣雨，其他地區為夏天典型午後山區局部短暫雷陣雨的天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼菲律賓東方海面的熱帶系統發展中。（圖／翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／翻攝tropicaltidbits、NOAA）

▼未來恐有熱帶系統靠近台灣，下周降雨機率提高。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

預估8日（周五）開始，受南方雲系影響，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東半部及恆春半島並有局部大雨發生機率，大台北東側、南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，9、10日（周六、日）太平洋高壓西伸，大環境轉為穩定但仍為偏東風，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，西半部地區則為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。下周開始東北風增強，北東地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生機率，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

預報員葉致均稍早指出，位於南海的低壓最快今天增強為熱帶性低氣壓，7日前有機會升格為颱風，7、8日會帶水氣上來；至於位在菲律賓東方海面的低壓，8日之後結構會慢慢變比較好，但後續路徑及強度有很大差別，下周天氣要看該低壓的發展及路徑而定。目前各國數值預報分期度仍高、不確定性很大，若發展為颱風，就是今年第18號颱風「圓規」。

氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，目前雙低壓正在發展中，南海92W、關島93W，低壓系統開始活躍、熱鬧了，因為有季風低壓的特性，整合較為費時，起初發展會比較慢，預計周末左右颱風就會陸續誕生。因東風持續吹拂，加上低壓發展帶動水氣移入，國慶假期東部、恆春將有降雨。

▼各國預報分期仍大。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼ 。（圖／翻攝tropicaltidbits、NOAA）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
大雨報到！下周「圓規颱風」恐生成　水彈北漂砸台灣
女機師爆突破性感染！「5+9」住諾富特…隔離完返家確診

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航女機師5+9「短期派飛染疫」？名醫揭感染地：風險是全民承擔

BNT緊急加開！指揮中心曝原因：10萬缺額沒人預約

大雨報到一半變天！下周「圓規颱風」恐生成　水彈北漂砸台灣

華航女機師爆莫德納突破性感染！「5+9」住諾富特…隔離返家確診

快訊／第10輪BNT「加開61~63歲」　 明天開放8小時預約、10日開打

23~46歲上班族第一劑BNT有望了！莊人祥：預估10／22起開放接種

女機師染疫　台大醫不排除本土：若有家庭外傳染「5+9措施需檢討」

呂捷遭連環飆罵神回：尊夫人怎連這都跟你說　網笑翻：綠光乍現

陳柏惟「被爆肇逃」周玉蔻喊造謠　黃揚明回擊：您發文可以慢一點

桃園68+69歲長者第2劑莫德納　16日56社區接種站開打

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

獅子山颱風最快6日生成　「圓規」可能威脅更大！全台有雨

第11輪預約首採「分流制」！BNT第1劑10／11、AZ第2劑10／12開放

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

華航女機師5+9「短期派飛染疫」？名醫揭感染地：風險是全民承擔

BNT緊急加開！指揮中心曝原因：10萬缺額沒人預約

大雨報到一半變天！下周「圓規颱風」恐生成　水彈北漂砸台灣

華航女機師爆莫德納突破性感染！「5+9」住諾富特…隔離返家確診

快訊／第10輪BNT「加開61~63歲」　 明天開放8小時預約、10日開打

23~46歲上班族第一劑BNT有望了！莊人祥：預估10／22起開放接種

女機師染疫　台大醫不排除本土：若有家庭外傳染「5+9措施需檢討」

呂捷遭連環飆罵神回：尊夫人怎連這都跟你說　網笑翻：綠光乍現

陳柏惟「被爆肇逃」周玉蔻喊造謠　黃揚明回擊：您發文可以慢一點

桃園68+69歲長者第2劑莫德納　16日56社區接種站開打

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」…網瘋喊：無罩該抱緊

快訊／德州高中校園發生槍擊案　多人受傷送醫

抖音「藍衣女戰神」緊身衣爆紅　薄紗「無濾鏡」現身讓網驚呆

江雅綺／新聞有價！分潤機制非施捨　而是爭取應得利潤

華航女機師5+9「短期派飛染疫」？名醫揭感染地：風險是全民承擔

慶祝雙十國慶　台南工務局fB抽金鏟、對戒好運成雙

新北貢寮鮑混養紫海膽　提高養殖池潛力增產量

兄弟與桃猿鏖戰12局10比10平手　跨日大戰、比賽時間破紀錄

貝克漢10歲愛女開始學中文！　握毛筆「寫書法」工整字跡驚艷網

兄弟與桃猿跨日大戰　本季2場跨日創紀錄、史上第10場

高雄藍衣男「推老夫婦下手扶梯」　8旬翁背掛滿血痕、老伴骨折送醫

生活熱門新聞

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

女機師突破性感染！諾富特隔離完返家確診

快訊／第10輪BNT「加開61~63歲」

BNT緊急加開！指揮中心曝原因

第11輪分流預約！BNT第1劑10/11、AZ第2劑10/12開放

23~46歲第一劑BNT有望了！預估22日開放

陳柏惟肇逃…周玉蔻喊造謠　他喊話：希望您仔細閱讀

吊帶妹夜市「飆唱倫敦的愛情」　路人狂回頭

呂捷遭連環飆罵神回：「尊夫人」怎連這都跟你說

陳柏惟「LINE群組集體崩潰」！　驚人對話曝

陳柏惟肇逃「炸出民進黨一片加油聲」　她看傻了

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2人」太大氣

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

更多熱門

相關新聞

恐2颱風夾擊！國慶連假「先乾後濕」這天雨最多

恐2颱風夾擊！國慶連假「先乾後濕」這天雨最多

今日各地天氣炎熱，北東等6區整日時晴時雨，明後兩天受到南方雲系影響，東半部、恆春半島將有局部大雨。而國慶連假天氣狀況則分為兩階段，連假前兩日天氣穩定，只有東半部有短暫降雨，收假日則受到東北風影響，北部、東半部降雨越趨明顯。

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

獅子山最快今生成　圓規恐接力威脅更大！模擬路徑曝

獅子山最快今生成　圓規恐接力威脅更大！模擬路徑曝

好天氣剩1天！周四雨彈炸大台北

好天氣剩1天！周四雨彈炸大台北

雙颱明起接連生成　需防共伴效應

雙颱明起接連生成　需防共伴效應

關鍵字：

氣象大雨特報颱風氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

快訊／龍龍淚訴「要老K道歉這麼難嗎」

《魷魚遊戲》10大超扯BUG全被挖！

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

Albee激戰忘鎖門！男友媽親睹這幕

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

無關女權！龍龍淚崩「他們是性羞辱」

女機師突破性感染！諾富特隔離完返家確診

康康遭連千毅點名…被「關心簡訊」灌爆揭真相

快訊／第10輪BNT「加開61~63歲」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面