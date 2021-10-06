大雨報到一半變天！下周「圓規颱風」恐生成　水彈北漂砸台灣

▲南方大低壓帶水氣豐沛。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，本周天氣主要受東風影響，東半部時晴時雨，西半部較為炎熱，普遍高溫34度以上，6日竹東就出現38度高溫，7日天氣類似，西半部普遍33至35度，桃園有36度以上，迎風面基隆北海面、東半部、恆春半島斷續有局部短暫雨，西半部地區午後有雷陣雨，降雨主要落在山區和南部、中部部分平地。因南方大低壓帶富含充沛水氣，預計本周後期菲律賓東方海面有熱帶系統生成，下周開始水氣靠近台灣，讓天氣更不穩定，降雨機率提高。

氣象局預報，7日台灣附近仍為偏東風環境，但隨著南方雲系北移，水氣又會比今天更多，各地雲量也會增加，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島整天有不定時短暫陣雨，並且有機會伴隨雷擊及強陣風出現，大台北東側及南部地區則有零星短暫陣雨，其他地區為夏天典型午後山區局部短暫雷陣雨的天氣。

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▼菲律賓東方海面的熱帶系統發展中。（圖／翻攝NOAA）



▼未來恐有熱帶系統靠近台灣，下周降雨機率提高。（圖／中央氣象局、NCDR）



預估8日（周五）開始，受南方雲系影響，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東半部及恆春半島並有局部大雨發生機率，大台北東側、南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，9、10日（周六、日）太平洋高壓西伸，大環境轉為穩定但仍為偏東風，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，西半部地區則為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。下周開始東北風增強，北東地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生機率，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

預報員葉致均稍早指出，位於南海的低壓最快今天增強為熱帶性低氣壓，7日前有機會升格為颱風，7、8日會帶水氣上來；至於位在菲律賓東方海面的低壓，8日之後結構會慢慢變比較好，但後續路徑及強度有很大差別，下周天氣要看該低壓的發展及路徑而定。目前各國數值預報分期度仍高、不確定性很大，若發展為颱風，就是今年第18號颱風「圓規」。

氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，目前雙低壓正在發展中，南海92W、關島93W，低壓系統開始活躍、熱鬧了，因為有季風低壓的特性，整合較為費時，起初發展會比較慢，預計周末左右颱風就會陸續誕生。因東風持續吹拂，加上低壓發展帶動水氣移入，國慶假期東部、恆春將有降雨。

▼各國預報分期仍大。（圖／翻攝tropicaltidbits）



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