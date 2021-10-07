連假3天降雨熱區出爐！颱風「獅子山」估明天生成　最新路徑曝光

▲南方雲系影響，今日東半部偶有陣雨。（圖／氣象局）



記者李宜秦／台北報導

今日受到南方雲系影響，東半部偶有陣雨，午後中南部、各地山區有雷陣雨。國慶連假天氣分為兩大型態，周六、日天氣穩定，僅東部偶雨，下周一起受菲律賓東方海面低壓影響，北部、東半部有陣雨，周二後連中南部天氣也不穩定。另外今早在南海生成熱帶性低氣壓，預計將於明日發展為颱風「獅子山」。

氣象局預報員劉宇其表示，今早八點於南海生成熱帶性低氣壓，該系統預計明日會發展為今年第17號颱風「獅子山」，持續往海南島移動遠離台灣。而台灣受南方雲系影響，今日基隆北海岸、大台北東側、恆春半島、台東、屏東偶有陣雨，持續到入夜仍有零星雨勢。

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位於背風側的西半部則是典型夏季天氣型態，午後雷雨發展旺盛，尤其各地山區、中南部都不排除有大雨機會，降雨入夜會逐漸緩和。中午前後各地悶熱，西半部高溫33到34度，桃園有36度以上高溫。

▲南海的熱帶性低氣壓預計於明天發展為「獅子山」颱風。（圖／氣象局）

南方雲系從今日起持續影響至周五清晨，周五白天開始天氣穩定，僅東半部斷續有陣雨，西半部天氣穩定炎熱，連假前兩天的天氣型態類似，各地都可以見到陽光，屬於晴朗的好天氣，僅東半部、基隆北海岸、恆春半島偶有陣雨。

下周一開始菲律賓東方低氣壓逐漸發展，該系統預計明後天增強為熱帶性低氣壓，有可能進一步發展為今年第18號颱風「圓規」，預計下周一往呂宋島接近，之後會穿越巴士海峽，屆時台灣附近東北風明顯增強，北部、東半部降雨機率增加，且有大雨，下周二、三低壓更為靠近，北東雨勢更明顯，中南部天氣也會較不穩定。

臉書專頁天氣即時預報表示，目前台灣南方有兩個低壓，結構類似「季風低壓」，也就是範圍較大，但強度一般，預計下周一後熱帶系統將為台灣天氣帶來影響。

▲今日午後中南部、各地山區有雷陣雨，且可能出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

今日起至周日受到東風影響，迎風面的東部、恆春半島、北北基東側偶有陣雨、較不悶熱；背風面的桃園以南、外島則是較熱且少雨，僅山區、南部局部午後雨。

下周一也就是收假日當天，將會有熱帶系統從東側海域靠近，可能為今年第18號颱風「圓規」，目前模擬顯示，該系統通過巴士海峽機率最高，北部、東部將有雨，中部、南部、外島則依然炎熱。

此外，目前氣象模擬顯示，連假後可望迎來涼空氣，中北部早晚低溫將逐日降至22到23度，逐漸會有秋意出現。