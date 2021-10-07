　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭5倍券熱潮「竹縣加碼滿竹券」　國慶連假訂房衝上8成

▲搭5倍券熱潮「竹縣加碼滿竹券」　國慶連假訂房衝上8成。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣府搭上5倍券順風車推出滿竹券，讓雙十連假飯店訂房衝破8成。（圖為疫情前拍攝／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

國慶連續假期將至，全台疫情降溫，連續+0多日，加上10月8日振興5倍券也將上路，新竹縣政府搭上振興順風車，加碼推出「今晚住竹縣，現領滿竹券」優惠活動，民眾入住合作旅宿除享優惠更可取得等同現金的滿竹券1份，提升民眾出遊意願，連帶旅館、民宿住宿率也開出紅盤，預約住房率已突破8成以上。

交通旅遊處長游志祥表示，最近周末日，到訪北埔內灣商圈及六福村等遊樂區的遊客，大約回復到疫情前的5成左右，國慶連假期間除適逢新竹縣當令新埔柿餅季以及新竹市國慶晚會的舉辦外，配合振興券的住宿與購物優惠方案，讓目前旅宿業者訂房率都超過8成，因此雙十連假三天，預估到訪北埔、內灣、湖口老街或鄰近觀光景點，以及六福村、綠世界及小叮噹等遊樂區，應該都有望回復8成以上遊客數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

參加縣府優惠活動的商家業者，也紛紛搶搭5倍券商機推出優惠，如六福村推出一張千元5倍券，3人暢玩，此外還有萬聖節墓碑鎮假日限定的惡靈餐廳及夜間遊行每逢周五加碼演出；安捷國際酒店更有持紙本振興券5000元入住，加碼贈送價值5000元的住宿餐飲抵用券的優惠活動，讓民眾的5倍券價值放到最大。

游志祥說，「今晚住竹縣、現領滿竹券」活動一推出，即受到眾多民眾關注與詢問，連假期間訂房大爆發，活動限量6000間，用完為止。更多詳情可至活動官網查詢

►清大生「當沖」冰箱　3方面交她轉身淡定翻倍！4千網友全炸了


►拳擊女王陳念琴驚爆罹癌　「頭髮掉光狂吐」曾放棄：不想治療了

►醋夫掐死前妻　想同死「太小力」！他開庭這句翻供全場傻眼

►豬隊友1根手指助攻　幫「口罩亂戴」女騎士噴出「紅單大禮包」

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
新竹男辦婚宴　當天見「新娘+18萬聘金」消失傻了
醫揭「最危險體位」！　行房斷根50％是它害的
BNT全年齡、莫德納第2劑「10／22同步開」　280萬人等
主計長稱1碗蚵仔麵線20元　網炸鍋：難怪基本工資這麼難調
唱歌沒戴口罩下場慘了！　各罰錢櫃、違規男女最高1.5萬
快訊／「澎湖怪病」驚現台灣本島！　大量民眾求診
陳柏惟稱玩「快打旋風」未涉賭　她翻出判決書...網一看：硬拗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

煎鍋鋪滿「蜷曲肥蟲」！超驚悚料理嚇壞人...老饕卻喊：是人間美味

婚禮前4天遇車禍！他「肉身護妻」還原經過︰太太一直拉著手，才恢復意識

清大前會長協助偷拍案　「遭控本尊」5點回擊不忍了：還我公道

陳柏惟撞人「不報警、不留電話」光速逃離！網曝暗黑心態：超惡劣

又get超廢小技能了！超商店員秀「疊蛋」高招　網腦中閃過胡椒餅

澎湖怪病入侵本島！恆春民眾皮膚紅疹超癢　連假遊墾丁要小心

主計長稱1碗蚵仔麵線20元　網炸鍋開嗆：難怪調基本工資這麼難

BNT全年齡、莫德納第2劑「10／22同步開」　280萬人等這波

搭5倍券熱潮「竹縣加碼滿竹券」　國慶連假訂房衝上8成

3.5萬小黃駕駛苦等莫德納！第二劑不納專案接種　突改規則工會怨不公

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

煎鍋鋪滿「蜷曲肥蟲」！超驚悚料理嚇壞人...老饕卻喊：是人間美味

婚禮前4天遇車禍！他「肉身護妻」還原經過︰太太一直拉著手，才恢復意識

清大前會長協助偷拍案　「遭控本尊」5點回擊不忍了：還我公道

陳柏惟撞人「不報警、不留電話」光速逃離！網曝暗黑心態：超惡劣

又get超廢小技能了！超商店員秀「疊蛋」高招　網腦中閃過胡椒餅

澎湖怪病入侵本島！恆春民眾皮膚紅疹超癢　連假遊墾丁要小心

主計長稱1碗蚵仔麵線20元　網炸鍋開嗆：難怪調基本工資這麼難

BNT全年齡、莫德納第2劑「10／22同步開」　280萬人等這波

搭5倍券熱潮「竹縣加碼滿竹券」　國慶連假訂房衝上8成

3.5萬小黃駕駛苦等莫德納！第二劑不納專案接種　突改規則工會怨不公

中職二軍／林智勝、王政順接力開轟白搭　中信輸統一

陸委會證實：駐港辦事處今年「不舉辦雙十國慶慶祝活動」

多金哥出門把妹！「17隻庫柏力克熊+百萬名錶」消失...藏鏡人是他

數位五倍券綁定人數破399萬　年成長率達120%

陳柏惟自稱玩「快打旋風」　他秀證據打臉：明明就是賓果星球

饕客一買就是十斤！回「嘉」必訪現烤香腸　脆口米腸包滿豐富花生

本土社團力挺陳柏惟　「國民黨鬥臭攻擊泥巴戰無下限」

隨時可能限電！台電午後供電吃緊　內部備用發電全開

煎鍋鋪滿「蜷曲肥蟲」！超驚悚料理嚇壞人...老饕卻喊：是人間美味

曾仁和國慶日中職初先發！期待主場登板

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

生活熱門新聞

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

民眾檢舉樣態限46項　違規未逾6分鐘不可連續舉發

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

抗議天王柯賜海落魄深居陽明山　家當剩2坪露營車

人妻滑手機「沒立刻洗碗」　公公：和我兒子離婚

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

快訊／BNT累積到貨420.92萬劑！

2縣市防大雨！下週「圓規颱風」恐生成侵台

快訊／陳時中宣布：莫德納明天到！

爸媽退休「孝親費調到1萬5」　妻怒：憑啥要給

澎湖怪病入侵本島！恆春民眾皮膚紅疹超癢

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

更多熱門

相關新聞

把握連假第一天！收假日東部防驟雨　颱風「從南通過機率最大」

把握連假第一天！收假日東部防驟雨　颱風「從南通過機率最大」

中央氣象局資訊指出，今天（10/7）上午8時已形成熱帶性低氣壓，最快今晚有機會發展成今年第17號颱風獅子山。菲律賓東方海面另有一熱帶擾動發展中，有機會於週末、國慶連假期間發展為今年第18號颱風「圓規」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於菲律賓東方的低壓未來有機會生成為颱風，且環流預計很大，從「台灣南邊通過機率最大」。

連假降雨熱區出爐！颱風明生成

連假降雨熱區出爐！颱風明生成

台南工務局抽金鏟、對戒好運成雙

台南工務局抽金鏟、對戒好運成雙

台中購物節雙十開跑　快打站打疫苗+下載APP搶早鳥

台中購物節雙十開跑　快打站打疫苗+下載APP搶早鳥

恐2颱風夾擊！國慶連假「先乾後濕」這天雨最多

恐2颱風夾擊！國慶連假「先乾後濕」這天雨最多

關鍵字：

國慶連假雙十新竹縣

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

基本工資確定要漲了！　勞長許銘春表態：至少3%

快訊／遭爆曾「涉賭」　陳柏惟怒駁：我只是去玩快打旋風跟麻仔台

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面