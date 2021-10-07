搭5倍券熱潮「竹縣加碼滿竹券」　國慶連假訂房衝上8成

▲新竹縣府搭上5倍券順風車推出滿竹券，讓雙十連假飯店訂房衝破8成。（圖為疫情前拍攝／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

國慶連續假期將至，全台疫情降溫，連續+0多日，加上10月8日振興5倍券也將上路，新竹縣政府搭上振興順風車，加碼推出「今晚住竹縣，現領滿竹券」優惠活動，民眾入住合作旅宿除享優惠更可取得等同現金的滿竹券1份，提升民眾出遊意願，連帶旅館、民宿住宿率也開出紅盤，預約住房率已突破8成以上。

交通旅遊處長游志祥表示，最近周末日，到訪北埔內灣商圈及六福村等遊樂區的遊客，大約回復到疫情前的5成左右，國慶連假期間除適逢新竹縣當令新埔柿餅季以及新竹市國慶晚會的舉辦外，配合振興券的住宿與購物優惠方案，讓目前旅宿業者訂房率都超過8成，因此雙十連假三天，預估到訪北埔、內灣、湖口老街或鄰近觀光景點，以及六福村、綠世界及小叮噹等遊樂區，應該都有望回復8成以上遊客數。

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參加縣府優惠活動的商家業者，也紛紛搶搭5倍券商機推出優惠，如六福村推出一張千元5倍券，3人暢玩，此外還有萬聖節墓碑鎮假日限定的惡靈餐廳及夜間遊行每逢周五加碼演出；安捷國際酒店更有持紙本振興券5000元入住，加碼贈送價值5000元的住宿餐飲抵用券的優惠活動，讓民眾的5倍券價值放到最大。

游志祥說，「今晚住竹縣、現領滿竹券」活動一推出，即受到眾多民眾關注與詢問，連假期間訂房大爆發，活動限量6000間，用完為止。更多詳情可至活動官網查詢。

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