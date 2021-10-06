惡夫妻欠租拒搬「電擊棒猛攻」放狗咬房東　傳訊：慢慢跟你玩遊戲

▲桃園市新屋區某房東在臉書上PO文，惡房客持電擊棒攻擊70歲房東夫婦。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

「惡質凶狠房客請大家小心，避免演變屏東挖眼傷人新屋版！」桃園市新屋區某房東6日在臉書PO文指稱，在某物流公司任職的房客夫婦，拖欠房租不說還拒繳水電費，房東溝通希望房客搬遷，卻遭放狗咬傷，房東二度前往溝通既遭房客持電擊棒攻擊，還打電話恐嚇、發簡訊揚言要慢慢跟房東玩遊戲，因此房東家人看不過向警方報案提告；楊梅警方已受理本案，傳喚房客夫婦到案說明，訊後依傷害與恐嚇罪嫌將房客函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市新屋區某房東在臉書上PO文提醒，惡房客欺負70歲房東夫婦，呼籲房東們小心。（圖／翻攝自臉書）

根據臉書PO文指出，在桃園某物流公司與某上市科技公司任職的房客夫婦，今年承租位於新屋區房屋，藉故拖欠房租不說且拒繳水電費，高齡70餘歲在9月22日房東夫婦前去溝通希望能搬走，卻遭飼養的狗咬傷，房客甚至持長鐵鉤攻擊房東家人，還持電擊棒攻擊房東夫婦。

▲桃園市新屋區某房東在臉書上PO文，惡房客欺負70歲房東夫婦，還涉嫌潑漆報復。（圖／記者沈繼昌翻攝）

10月2日房客原來協議搬走並結清房租款項，但後來卻爽約，還以言語恐嚇，並發簡訊給其家人揚言要慢慢跟房東玩遊戲；10月4日房客至案發現場勘查，隔日竟遭潑上紅色油漆，房東高度懷疑就是惡房客所為。

房東家人指稱，房客剛開始沒錢付押金，年邁父母體恤他們給予分期繳納，但第三、四個月後無故短付租金，第五、六個月開始拒繳租金與水電費，行為實屬惡劣，提醒廣大房東們要注意。

楊梅警方表示，房東家人事後報警提告，警方受理報案後已傳喚房客到案說明，房客對於房東指控也有話要說，質疑房東一家人到租屋處，感覺被冒犯，但卻否認有攻擊房東等情事；警方偵訊後依傷害與恐嚇罪嫌將房客夫婦函送桃檢偵辦。

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