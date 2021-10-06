鐵皮屋晚上太多人「回家」　警破門4桌16人嚇壞！電動版桌遊機曝

▲桃園市江姓婦人在桃園區鬧區巷內鐵皮屋暗自經營麻將職業賭場，桃園警方5日據報持鐵鎚破門而入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情雖趨緩，桃園市警局日前接獲情資，桃園區中正三街巷內也私設麻將職業賭場，警方向桃園地院申請搜索票，5日晚間見有多名男女進入鐵皮屋內，隨即持鐵鎚打破鐵門突檢，當場發現江姓婦人主持的麻將職業賭場，現場有16名賭客與39萬餘元賭資等證物，警方偵訊後將江婦、16名賭客分別依賭博罪與社維法等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市江姓婦人在桃園區鬧區巷內鐵皮屋暗自經營麻將職業賭場，桃園警方5日晚間破門而入，當場查獲大批賭客正在聚賭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，日前偵查隊接獲情資，桃園區中正三街巷內之鐵皮屋入夜後常有不名人士進出，警方暗自蒐證多時，確認有經營職業賭場之嫌，因此向桃園地院申請搜索票，5日晚間夥同專案小組之一的埔子派出所大批警力在現場部署埋伏。

▲桃園市江姓婦人在桃園區鬧區巷內鐵皮屋暗自經營麻將職業賭場，桃園警方5日晚間破門而入，查獲麻將牌與39萬餘元賭資與抽頭金等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組見大批賭客陸續騎車抵達鐵皮屋，隨即有人開門讓賭客將機車騎進鐵皮屋內停放，外觀很難查出有人員進出，警方待時機成熟後，由員警持大型鐵槌砸破鐵門，隨即衝入現場，當場發現有4桌、16名賭客正在打麻將，主持人則為60歲的江姓婦人，現場起出賭具麻將4副、39萬餘元賭資與抽頭金等證物，警方偵訊後將江婦、16名賭客分別依賭博罪與社維法等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市江姓婦人在桃園區鬧區巷內鐵皮屋暗自經營麻將職業賭場，桃園警方5日晚間查獲賭客正在聚賭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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