研究生筆電被偷「須延畢」快崩潰　博士所長拚了！24hrs奪回論文

記者沈繼昌／桃園報導

中央大學越南籍陳姓博士生4日報案，租屋處遭竊，遺失筆電與現金2萬餘元，其中筆電內有辛苦撰寫的博士論文，中壢警分局成立專案小組，根據現場監視畫面蒐證後，鎖定住在附近的李姓男子涉有重嫌，向桃檢申請拘票後，5日晚間查獲李嫌到案，並取出來不及銷贓的筆電與現金等證物，陳姓博士生對於失而復的博士論文高興不已，感謝警方在24小時內取回筆電等遭竊物品。

▲中央大學越南籍陳姓博士生4日租屋處遭竊，連撰寫博士論文的筆電也失竊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，31歲的越南籍中大博士生，4日發現租屋處遭翻箱倒櫃，其中筆電、越南盾與美元等失竊，其中筆電裡更有近年辛苦撰寫的期刊論文、博士論文，當場嚇傻了，趕緊向警方報案求助，「若博士論文遺失，數年來辛苦撰寫心血將化為烏有，必須重新撰寫，博士學位畢業之期勢必延後」。

▲中央大學越南籍陳姓博士生4日租屋處遭竊，連撰寫博士論文的筆電也失竊，警方專案小組鎖定李姓男子涉有重嫌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方獲悉後組成專案小組，根據陳姓博士生附近監視器，鎖定42歲的李姓男子涉有重嫌，專案小組蒐集相關事證後向桃園地檢署申請拘票，5日深夜10時許在平鎮區民族路一帶將李男緝捕到案，順利在其住處起出筆電與現金等贓物。

▲中央大學越南籍陳姓博士生4日租屋處遭竊，警方在24小時內尋獲失竊的筆電與現金，陳姓博士生(左)6日向警方致謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）



陳姓博士生6日獲悉失竊的筆電與價值2萬餘元的外幣都失而復得後高興不已，趕緊向中壢警方致謝，他說「筆電裡的資料都是熬夜辛苦製作，真的不敢想像不見了該怎麼辦」，很感謝警方這麼有效率的幫忙尋回珍貴的博士論文與期刊報告，頻頻向警方表達感謝之意。

中壢警分局興國派出所所長甘博倫指出，他自己也在就讀中央大學博士班，深知撰寫期刊與博士論文對博士生有多麼重要，因此組成專案小組調查，調閱鄰近監視器後鎖定李姓男子涉有重嫌。李男看到警方上門時故作鎮定，對員警詢問更避重就輕，經警方突破心防後才坦承犯行，警方從李男住處搜出其竊越南籍博士生筆電與現金，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

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