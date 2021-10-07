Tag建中男喊認輸！金甌美少女「私聊過了」　超嫩泳裝照曝光

▲金甌女中美少女「+7/77」。（圖／翻攝自instagram／jsgt13._.77）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣高校生論壇米特（Meteor）日前舉辦「惹不起的高校少女第二屆高校少女選拔賽」，最終結果6日出爐，結果因為獲得5萬310票的「何廢料」跟獲得2萬3926票的「+7/77」並列第一名，引起網友不滿，認為這樣不公平。對此，金甌女中美少女「+7/77」就在IG發文致歉，透露自己有和「何廢料」私聊，最後選擇「尊重官方的作法」，希望大家理性討論。

本站7日報導《建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起 16歲正妹出來道歉》，整個選拔活動因建中生「何廢料」的參賽造成不小轟動，經過兩周激戰後，由獲得5萬310票的「何廢料」跟獲得2萬3926票的「+7/77」並列第一名。但主辦方的結果讓網友不滿，直呼「輸不起耶，我以為同票才會並列第一」、、「50310=23960 學到了謝謝！」

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▲「+7/77」經常在IG分享美照。（圖／翻攝自instagram／jsgt13._.77）

金甌女中美少女「+7/77」得知後，先是在米特IG聲明下留言，「抱歉！造成各位不好的感受，我會再向官方確認有關名次的問題，因為這件事也在我的意料之外…我不知道最後名次會並列，晚點再統一回覆大家！」之後也在限時動態轉貼米特的貼文，「嘿！結果出來了！很多人質疑我為何並列第一，我想先說，這個是官方所做的決定，並非我本人要求，請大家不要誤會！」

▲年僅16歲的「+7/77」，青春又帶點小性感的泳裝照讓人眼睛一亮。（圖／翻攝自instagram／jsgt13._.77）

金甌美少女接著說，她已經有跟真第一名「何廢料」聊過這個問題，對方表示同意，她也尊重官方的作法，「請大家理性討論，不要惡意攻擊，謝謝！」文中，她也標記建中生的IG帳號，「5萬多票真的是完全碾壓我，第一名當之無愧」，送上恭喜之外也祝福男方升學順利。之後再次轉發「何廢料」的限時動態，直呼「皆大歡喜就好！」