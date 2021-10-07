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大贏2.6萬票！選高校女神「被並列第一」　建中生高EQ回應了

▲▼建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起　16歲正妹出來道歉。（圖／翻攝米特臉書）

▲何廢料大贏2.6萬票，與「+7/77」被並列第一。（圖／翻攝自投票官網）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣高校生論壇米特（Meteor）舉辦「惹不起的高校少女第二屆高校少女選拔賽」，結果於昨（6）日出爐，建中「何廢料」與「+7/77」並列第一名，引發外界熱議。對此，何廢料也在IG上高EQ回應，「嘿各位！我覺得這是皆大歡喜的結局。」

「第二屆惹不起的高校少女」網路投票9月22日開始，許多高中正妹紛紛PO出自己最美的照片參賽，不過，遙遙領先的第一名參賽者則是生理性別為男性的建中「何廢料」。主辦方昨日公布比賽結果，何廢料以5萬310票奪冠，而「+7/77」也以2萬3926票並列第一。

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「並列第一」的結果讓不少網友感到不滿，紛紛留言「不是尊重多元？並列第一」、「輸不起耶，我以為同票才會並列第一」、「50310=23960學到了謝謝」。對此，「+7/77」出面道歉，「抱歉！造成各位不好的感受，我會再向官方確認有關名次的問題，因為這件事也在我的意料之外…我不知道最後名次會並列，晚點再統一回覆大家！」

▲▼ 。（圖／何廢料授權引用）

▲何廢料高EQ回應。（圖／何廢料授權引用）

而何廢料也在IG上發布限時動態表示，「嘿各位！我覺得這是皆大歡喜的結局，就不要再生氣了吧！」這次活動的規則確實趕不上變化，也造成一些爭議，不過最終大家都得到了應得的名次，「真的再好不過了」。

何廢料也說，如果這次的「爆冷門」真能打破某種框架，他很期待之後相關類型的比賽會變成什麼樣子。最後，他也感謝大家的熱情參與，讓他拿到5萬多票，「捐錢的部分會開始進行！之後會附上證明。」

「+7/77」也在IG上轉發何廢料的限時動態，表示「皆大歡喜就好！」針對質疑，她表示這是官方做的決定，她有和何廢料聊過，對方同意也尊重，謝謝大家的支持與關注。

▲▼ 。（圖／翻攝自何廢料IG）

▲何廢料曾表示將會把獎金捐給公益團體。（圖／翻攝自何廢料IG）

米特昨日深夜回應，主辦方保有對本次活動機制修改的權利，活動名次為投票初期時與何廢料溝通之結果，以並列第一的方式為最終比賽結果，兩人皆享有同等的名次與獎金；請各位理性發言並且避免過度揣測，「活動結果以主辦方公布為主，同時也相當感謝來自各方的建議與指教，我們會虛心接受並改進，謝謝。」

此外，本站曾報導《暫居高校女神第1名！建中「何廢料」IG首發聲　公開獎金用途暖爆》，何廢料先前就曾表示，他覺得能讓更多人接觸到性別友善的相關話題就是他參加活動最大的收穫，如果他得到第一名，「我將會捐出全部的獎金至公益團體回饋社會。」

本文經何廢料授權引用

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