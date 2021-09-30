鮮為人知的「台東特產」大小朋友搶著體驗！無法奔東部也可衝「金典綠園道」過過乾癮

▲臺東知名景點去膩了，不妨走一趟「東部深層海水創新研發中心」，認識東部珍貴的深層海水資源。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

趨緩的疫情再次讓國旅人潮大爆棚！悶在家太久，人們紛紛往好山好水的風景區移動，就是想大口呼吸新鮮空氣，貼近當地的人文風情與多元面貌，而擁有豐富自然風景以及天然資源的臺東，更是許多人的輕旅行首選！不過每次來臺東，必去的伯朗大道、三仙台、多良車站、小野柳等知名景點已經去膩了嗎？這回，就選擇走一趟「東部深層海水創新研發中心」，體驗深層海水教育體驗以及在地限定的台東藍名產或海療SPA的魅力！

位於太麻里的東部深層海水創新研發中心，不僅是專家、學者研發深層海水技術的地方，同時還規劃了一系列全台獨有的療癒體驗活動！首先，體驗現場會先以文字和有趣的影片，帶大家認識「到底什麼是深層海水」，原來廣義來說，想要得到「深層海水」，就必須取用海洋斜溫層內、水深超過200公尺以下的深海海水；至於為什麼人們需要深層海水？主要是因過去科學家發現，溫度與鹽度的遞減影響，會為海水帶來密度增加而垂直沉潛，因此形成流經大西洋、印度洋並在西太平洋沿岸湧升的深層海流，這種循環雖然緩慢，但卻能流經全球海域，在長期無陽光、低溫且高壓的深層環境，不僅具備低溫、冷能和潔淨等特性，更一併累積了相當豐富的營養鹽以及礦物質等，被譽為是21世紀最珍貴的純淨水源。

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▲▼跟著石資中心人員，了解深層海水對於養殖的益處。

難得的是，據悉目前全球僅有4個國家由於獨特的天然地形，因此得以擁有豐富的深層海水資源，台灣的東部就是其中之一！被譽為「來自上帝恩賜」的深層海水，近幾年在經濟部、海洋委員會與臺東縣政府的合力推動下，因豐富以及容易被人體吸收的養分，應用添加進保養品、食品、飲料和酒中，也能做為潔淨的養殖業用水來源。甚至可利用深層海水與表層海水之間的溫度差來發電，作為永續再生能源的生力軍，在在顯示出海洋資源創造的極高附加價值。

然而，整個教育體驗過程最讓大小朋友期待的就是體驗課了！東部深層海水創新研發中心不僅設立國家級認證實驗室與技術研發設備，還有全台首座的深層海水海療SPA池，不過目前SPA體驗只限大人參加。只要跟著石資中心人員的引導，緩慢走進池中，無論是體驗穴位衝擊或是水中運動等活動，都能感受深層海水以及海療帶來的輕盈浮力，不用出海潛水，就能享受被深層海水包圍的舒適感，讓人只想一直待在池中不想「上岸」！

小朋友們別羨慕享受海療的大人，針對各級學校機關的教育體驗，東部深層海水創新研發中心也設計了3種「科普實驗」，包括深層海水鹽滷豆花、深海鹽與陸上冰的相遇以及深層海鹽香氛包，讓小朋友從中了解深層海水的「威力」！像是利用簡單的溶點與凝固點差異，就能讓小朋友實際感受深層海鹽和冰塊之間的”吸引力”。玩過一輪後還會發現碰過深層海水的手，在乾掉後竟然出現細微的海鹽結晶體，一秒就讓孩子們理解深層海水海鹽是多麼的潔淨細緻，也大大加深小朋友對於台灣珍貴深層海水資源的印象。

▲▼利用簡單的實驗與遊戲，讓小朋友對於深層海水的印象更為深刻。

預計4小時的深層海水知識宣導與體驗活動，就是要讓大人小孩玩得收穫滿滿！如果還想把深層海水的魅力介紹給更多朋友知道，不如就以添加深層海水的「特色伴手」，一起向更多人推廣臺東少有人知的深層海水獨家秘密！今年5月，共有10家品牌獲得深層海水品牌標章授權，成為「台東藍 TT BLUE」認證的一員。包括每天一定會用到的沐浴露、潔手露到面霜、眼霜、精華液等保養品，以及釀造醋、蜜餞、芋頭酥、馬告椒鹽甚至琴酒等品項，皆以深層海水礦物質濃縮液以及深層海水海鹽，為產品增添無可取代的營養成分。

▲▼排不了假衝臺東，台中金典綠園道商場4樓也有「台東藍 TT BLUE」櫃位，櫃上有20多項商品可挑選。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼特定品項如面霜、潔手露等，在現場亦可體驗試用。選購時可認明商品瓶身或包裝上的「台東藍」貼紙，或「添加深層海水」等標示。（圖／記者周宸亘攝）

目前臺東縣境內特定的商場店家，以及縣外的花蓮後山山後故事館、蘇澳休息服務站和台中金典綠園道商場4樓，皆設有「台東藍TTBLUE」專櫃，預計即日起～10/31推出展售活動。詳細的教育體驗活動與展售時間，可至「臺東海洋深層水」臉書粉絲團查詢，再次領略東部承接自大海之母的豐沛資源。