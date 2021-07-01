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牛排控終於等到！「SUBWAY安格斯牛堡」回來了　限時2個月開吃

▲▼SUBWAY安格斯牛堡。（圖／業者提供）

▲SUBWAY安格斯牛堡回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

牛排控等到了！被敲碗許久的「SUBWAY安格斯牛堡」終於回來了，整塊柔嫩牛排搭配蔬菜夾進麵包裡，大口咬下簡直滿足到不行，即日起至8月31日限時2個月重磅回歸，且無論門市或外送平台通通吃得到，限量開賣絕對要怒吃一波。另，繼光香香雞台中旗艦店也首賣湯滷味，台中的朋友們趕緊嚐鮮去。

▲▼SUBWAY安格斯牛堡。（圖／業者提供）

▲整塊安格斯牛排搭配新鮮蔬菜夾進熱騰騰麵包中超滿足。

SUBWAY期間限定人氣超高口味之一的「安格斯牛堡」回歸了，熱騰騰的麵包夾進一整塊多汁安格斯牛排，再搭配新鮮蔬菜等配料，大口吃肉毫無罪惡感，且只要一份就有飽足感，即日起至8月31日於全門市限量開賣，絕對要吃爆，7月2日起外送平台上也點得到。

另，8月31日再加碼吃Coca-Cola® 皇家限定套餐，可憑購買發票抽獎，最大獎送出清境老英格蘭雙人平假日住宿劵一泊二食住宿券共10名，貳獎則祭出Apple Watch Series 6抽10位幸運得主。

▲▼繼光香香雞台中旗艦店搬家了。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞台中旗艦店首賣湯滷味。

除外，繼光香香雞台中旗艦店全新開幕，並宣布首賣「湯．滷味」系列，一共有「招牌麻辣」、「台式沙茶」2湯頭選擇，選用特選雞骨入湯熬煮打造而成，搭配7種新鮮時蔬、7種熱滷配料以及豬肉、2選1主食，業者也激推可將香香炸雞放進招牌麻辣湯底中，讓外皮因浸滿椒香麻辣湯，一口就能爽吃炸雞加麻辣鍋2種美味，絕對要嚐鮮。

為慶祝旗艦店新開張，7月4日前也推出炸滷雙享買1送1活動，凡購買1份湯滷味套餐即可免費吃1份香香炸雞，兌換期限至8月31日止。提醒疫情期間外出要做好防疫工作並維持社交安全距離。

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