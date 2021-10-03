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五月花x橘子工坊「快閃折扣」只有這天！小資狂推「厚棒衛生紙、洗衣金球」必囤

▲▼永豐餘,五月花,橘子工坊,厚棒衛生紙,洗衣金球,momo,超級品牌日。（圖／品牌提供）

▲鎖定10/4僅此一檔的超級品牌日，把五月花、橘子工坊熱賣的厚棒衛生紙、洗衣金球，一次囤好囤滿再賺最高35%回饋。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

懂搶優惠折扣的小資族看過來！momo行之有年的超級品牌日，雖然是僅僅一天的快閃折扣，但因為有別於其他活動的超值促銷，總是讓許多消費者在幾天前就設定好鬧鐘，提醒自己絕對不能忘記這個殺很大優惠。在眾多輪番上陣的品牌中，最被小資族青睞的莫過於生活用品了，反正都要定期補貨，不如趁著超級品牌日一次把半年份或一年份買齊，聰明消費才最划算！近期最讓消費者期待的便是10/4（一）當天預計推出的永豐餘旗下「五月花x橘子工坊」超級品牌日，以廣告「厚厚厚厚」讓人印象深刻的「五月花厚棒衛生紙」、「舒敏厚棒衛生紙」，還有洗衣不怕沾手的「橘子工坊Powerful Clean洗衣金球」，品牌祭出多達6種的促銷方案，想省錢囤貨就等這一波。

最誘人的快閃折扣，擔心跑得慢搶不到超值優惠該怎麼辦？沒關係，即使登入momo平台還會看到眾多品牌，但這時只要看準活動代言人的「臉」點選就沒錯！近來演而優則導的阿Ken就是此次「五月花厚棒衛生紙」的吸睛代言人，身為時常站在鎂光燈底下以及出外景的藝人，隨身攜帶的衛生紙一點也不能馬虎，主打以革命性的專利立體技術以及氣旋絨織工藝所打造的「厚棒衛生紙」，不僅觸感滑順棉柔，最重要的就是厚度、層數足夠，不論是擦汗或拭去不小心被打翻的液體，吸濕的速度與量有目共睹，不少網友用過也大讚，「就算吸飽了水，紙張也不會軟爛出屑耶」、「有些衛生紙真的一擦就破，換了厚棒衛生紙就沒有這種狀況了」、「以前衛生紙都要抽好幾張才能擦得乾淨，厚棒衛生紙一張就可以搞定，超省」，可見柔韌度以及省紙都是品牌注重以及鐵粉不斷回購的關鍵。

▲▼永豐餘,五月花,橘子工坊,厚棒衛生紙,洗衣金球,momo,超級品牌日。（圖／品牌提供）

▲「舒敏厚棒衛生紙」一樣也是長銷熱賣款。（圖／資料照，品牌提供）

另一款也總是賣到缺貨的「舒敏厚棒衛生紙」，此次亦同步納入「超級品牌日」活動中，對於容易換季過敏的人來說是一大福音！對於一過敏就要狂抽衛生紙擤鼻子的過敏人來說，最怕用一般衛生紙擤到鼻頭、鼻翼破皮，不久前全新推出的「五月花舒敏厚棒衛生紙」，不只更講究使用柔滑、低敏的紙質，更通過美國權威PCR低敏驗證，品牌也主打添加乳霜與天然尤加利精萃，讓膚觸與草本氣息全面UP，使用起來更療癒。

主打天然安心成分的「橘子工坊」此次也請來戲劇女神郭書瑤擔任亮眼的活動大使！像瑤瑤一樣總是忙碌，講求以簡單步驟把衣物洗得柔軟清香、追求抑菌又重視無殘留的小資女，超級品牌日這天，別忘了也要把「橘子工坊Powerful Clean洗衣金球」一起堆入購物車結帳。品牌創新的天然乾式膠囊，把各種天然成分全以獨特的包覆技術，包進顏色清新的小球裡，洗衣時只要拿起一顆丟進洗衣機、闔上蓋子，就能一次達到品牌主打的洗淨、抑菌、除臭甚至強力去污的效果，從此和瓶瓶罐罐說掰掰，省時省力更省下儲藏空間。療癒的是，洗完的衣物同時也散發微微淡香，在橘子工坊不使用香精、無螢光劑的堅持下，要讓想省錢的小資族也能享受舒適安心的洗衣體驗。

▲▼永豐餘,五月花,橘子工坊,厚棒衛生紙,洗衣金球,momo,超級品牌日。（圖／品牌提供）

▲▼獨家在momo上架的「橘子工坊Powerful Clean洗衣金球」，主打一顆就能洗淨100種髒污以及趕跑致病病菌。

▲▼永豐餘,五月花,橘子工坊,厚棒衛生紙,洗衣金球,momo,超級品牌日。（圖／品牌提供）

行事曆與鬧鐘都準備好了嗎？10/4（一）記得登入momo官網，前進「五月花x橘子工坊」的超級品牌日，直接抽起面額50～150元的折價券，結帳不限金額都可折抵，購物車滿1,000元還可現折100元、滿1,500元現折200元，當日累積消費滿2,000元，登記再送300元momo幣，擁有momo聯名卡的會員還可享全品牌10%（含站內5%）的加碼回饋，總計最高可享35%回饋。更好康的是，只要動動手指分享指定活動頁，就有機會抽中一年份衛生紙加洗衣精大禮包（總市價2,790元），共有10個名額。品牌選在「超級品牌日」大放送，除了寵愛所有粉絲，更要把大家的日常清潔需求全都體貼包下。

https://hohohoho.best/五月花品牌日

https://ogh.best/橘子工坊品牌日

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