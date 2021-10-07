美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨

▲美式賣場開賣「神級乳霜」成為換季敏感肌救星。（圖／網友提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

最近疫情期間常戴口罩，使臉部肌膚乾癢、泛紅、敏感不適的人大增，外出曬太陽想要享受爆汗快感，但適逢換季，溫度忽冷忽熱且濕度急遽變化更造成身體肌膚壓力山大，容易又乾又癢抓不停！打算入手乾癢肌專用保養乳霜的人注意，美式賣場最近開賣「神級乳霜」CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜，一上架就掀起鐵粉囤貨潮，令網友好奇這款乳霜到底有多厲害！

▲懂保養的OL透露，不只會擺放在辦公室常備使用，放在家裡長輩小孩通通都能用。

事實上，美式賣場長期精選溫和系身體乳液，款款好用又平價的特性，養出一票超識貨的敏弱肌鐵粉有固定補貨的習慣。最近新上架的CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜更是在國際上具強大口碑好評的「神級乳霜」，是賣場裡罕見擁有三重神經醯胺(CERAMIDE)這個強大修護成分的乳霜，也是許多美國皮膚科醫生推薦No.1保濕品牌，更穩穩盤踞美國亞馬遜銷售第一的榜首寶座至今已超過1年半，甚至還有美國濕疹協會認證，以超強修護實力登場，難怪一上架就引發關注。

▲CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜，一上架就掀起鐵粉囤貨潮。



全家人的「乾癢肌救星」適樂膚，是由美國皮膚科醫師共同研發的CeraVe長效潤澤修護霜，質地舒適好推勻、潤澤不黏膩，全臉及身體肌膚都適用，含有高效三重神經醯胺(CERAMIDE)可舒緩乾癢、修復肌膚屏障維持保水、並維持平滑柔軟膚觸；透過MVE長效保濕導入技術，以漸進式釋放保濕成分，讓保濕效果長達24小時提供肌膚全天候潤澤。根據品牌臨床實證，CeraVe長效潤澤修護霜連續使用4週後，可減緩肌膚乾癢、粗糙、脫屑等問題。

▲CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜更是在國際上具強大口碑好評的「神級乳霜」。

CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜無添加香精、酒精、防腐劑等成分及不致粉刺配方，在美式賣場現場訪問到一位粉領族表示：「我偶爾會做一些醫美保養，術後肌膚比較乾，尤其現在換季更會乾癢狂抓，家裡長輩也常常有乾癢肌困擾，剛好皮膚科醫師建議我用這款，一發現好市多有在賣就衝來買了，成為我必囤貨的保養品」這位內行、懂保養的OL透露，不只會擺放在辦公室常備使用，放在家裡長輩小孩通通都能用，一瓶擦遍全家肌膚超給力又划算，算是高CP值的醫美級保養品。

▲一瓶擦遍全家肌膚超給力又划算，算是高CP值的醫美級保養品。

許多網友大讚：「吸收力超快，肌膚不黏膩」、、「換季說不上來的肌膚癢癢隨手擦一下舒服很多」、「成分單純又無添加，我都給小孩擦這個」、「很適合秋冬或冷氣房使用，超滋潤！」CeraVe長效潤澤修護霜一抹舒緩肌膚更加水嫩，以更深層的滋養輕鬆hold住換季乾燥肌，因此成為近期網友心目中秋冬必敗的神級乳霜，美式賣場直逼六折價，2瓶只要＄949，超狂好康讓網友紛紛手刀囤貨。

▲美式賣場直逼六折價，2瓶只要＄949。