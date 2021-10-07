　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨（圖／網友提供）

▲美式賣場開賣「神級乳霜」成為換季敏感肌救星。（圖／網友提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

最近疫情期間常戴口罩，使臉部肌膚乾癢、泛紅、敏感不適的人大增，外出曬太陽想要享受爆汗快感，但適逢換季，溫度忽冷忽熱且濕度急遽變化更造成身體肌膚壓力山大，容易又乾又癢抓不停！打算入手乾癢肌專用保養乳霜的人注意，美式賣場最近開賣「神級乳霜」CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜，一上架就掀起鐵粉囤貨潮，令網友好奇這款乳霜到底有多厲害！

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨（圖／網友提供）

▲懂保養的OL透露，不只會擺放在辦公室常備使用，放在家裡長輩小孩通通都能用。

事實上，美式賣場長期精選溫和系身體乳液，款款好用又平價的特性，養出一票超識貨的敏弱肌鐵粉有固定補貨的習慣。最近新上架的CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜更是在國際上具強大口碑好評的「神級乳霜」，是賣場裡罕見擁有三重神經醯胺(CERAMIDE)這個強大修護成分的乳霜，也是許多美國皮膚科醫生推薦No.1保濕品牌，更穩穩盤踞美國亞馬遜銷售第一的榜首寶座至今已超過1年半，甚至還有美國濕疹協會認證，以超強修護實力登場，難怪一上架就引發關注。

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨（圖／網友提供）

▲CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜，一上架就掀起鐵粉囤貨潮。

全家人的「乾癢肌救星」適樂膚，是由美國皮膚科醫師共同研發的CeraVe長效潤澤修護霜，質地舒適好推勻、潤澤不黏膩，全臉及身體肌膚都適用，含有高效三重神經醯胺(CERAMIDE)可舒緩乾癢、修復肌膚屏障維持保水、並維持平滑柔軟膚觸；透過MVE長效保濕導入技術，以漸進式釋放保濕成分，讓保濕效果長達24小時提供肌膚全天候潤澤。根據品牌臨床實證，CeraVe長效潤澤修護霜連續使用4週後，可減緩肌膚乾癢、粗糙、脫屑等問題。

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨（圖／網友提供）

▲CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜更是在國際上具強大口碑好評的「神級乳霜」。

CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜無添加香精、酒精、防腐劑等成分及不致粉刺配方，在美式賣場現場訪問到一位粉領族表示：「我偶爾會做一些醫美保養，術後肌膚比較乾，尤其現在換季更會乾癢狂抓，家裡長輩也常常有乾癢肌困擾，剛好皮膚科醫師建議我用這款，一發現好市多有在賣就衝來買了，成為我必囤貨的保養品」這位內行、懂保養的OL透露，不只會擺放在辦公室常備使用，放在家裡長輩小孩通通都能用，一瓶擦遍全家肌膚超給力又划算，算是高CP值的醫美級保養品。

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨（圖／網友提供）

▲一瓶擦遍全家肌膚超給力又划算，算是高CP值的醫美級保養品。

許多網友大讚：「吸收力超快，肌膚不黏膩」、、「換季說不上來的肌膚癢癢隨手擦一下舒服很多」、「成分單純又無添加，我都給小孩擦這個」、「很適合秋冬或冷氣房使用，超滋潤！」CeraVe長效潤澤修護霜一抹舒緩肌膚更加水嫩，以更深層的滋養輕鬆hold住換季乾燥肌，因此成為近期網友心目中秋冬必敗的神級乳霜，美式賣場直逼六折價，2瓶只要＄949，超狂好康讓網友紛紛手刀囤貨。

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨（圖／網友提供）

▲美式賣場直逼六折價，2瓶只要＄949。

►開搶！DIOR、YSL最夯唇彩超低價

ET快訊
他一人爽囤78間房！台南擬課「囤房稅」配套出爐
龍龍淚訴「騙我又說謊」　博恩5字回應！網秒懂：硬起來了
颱風「獅子山」最快明生成　連假3天降雨熱區出爐
快訊／華航女機師染Delta　擴大採檢149人結果出爐
快訊／新莊停車塔驚傳死亡意外　男身首分離
刷本子驚「存款多1萬」！眾人見1細節勸：快報警
康康「2年0收入」險中風！小18歲嫩妻親曝現況
大贏2.6萬票！選高校女神「被並列第一」　建中生回應了
胖虎切胃「手術工具竟留在體內」！過4年還沒找到
等了30年！全球第一款「瘧疾疫苗」被批准了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

鬼滅之刃、MOOMIN齊聚南台灣　夢時代寵粉滿3000抽現代汽車

搶吃加碼小確幸！速食店「8夯品買1送1」只有7天　漢堡、雞塊都有

史上最「大」寵物展倒數開展　門票限時索取、逛展抽1年份寵物飼料

網友首推超高CP值「美味打趴專門店」　便利超商限定新口味再爆搶購潮

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨

【廣編】加倍佳X三麗鷗驚喜蛋　聯名系列席捲全台　

五倍券選悠遊　「五夠大包」加碼還享現金回饋

傳家樂福、大潤發出售「都找過全聯」　林敏雄鬆口：這不是好行業

吸五倍券！百貨佈局餐飲　微兜旗艦店進SOGO　Suage湯咖哩美麗華登場

【廣編】統一集團優質生活館　全台首店

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

鬼滅之刃、MOOMIN齊聚南台灣　夢時代寵粉滿3000抽現代汽車

搶吃加碼小確幸！速食店「8夯品買1送1」只有7天　漢堡、雞塊都有

史上最「大」寵物展倒數開展　門票限時索取、逛展抽1年份寵物飼料

網友首推超高CP值「美味打趴專門店」　便利超商限定新口味再爆搶購潮

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨

【廣編】加倍佳X三麗鷗驚喜蛋　聯名系列席捲全台　

五倍券選悠遊　「五夠大包」加碼還享現金回饋

傳家樂福、大潤發出售「都找過全聯」　林敏雄鬆口：這不是好行業

吸五倍券！百貨佈局餐飲　微兜旗艦店進SOGO　Suage湯咖哩美麗華登場

【廣編】統一集團優質生活館　全台首店

國民黨立委砲轟陳柏惟肇逃可恥　陳玉珍：如何期待他抗中保台？

兒子年薪百萬！爸媽退休「孝親費調到1萬5」　老婆氣炸：憑啥要給

男星「買春國中生」開房拍不雅片被逮！　淫行曝光公司秒刪個人照

景美夜市旁槍響！建商欠600萬小弟上門開槍　8年級情侶檔新竹落網

光芒前兩戰先發投手確定　首戰麥克萊納對紅襪羅德里奎茲

黃軒／感染康復後　我還要接種疫苗嗎？

法鬥關烘箱「離開一陣子」熱衰竭斷氣　飼主過失致死被開罰

防堵檢舉魔人！民眾檢舉樣態限46項　違規時間未逾六分鐘不可連續舉發

快訊／澳洲前總理力挺台灣加入CPTPP　蔡英文當面致謝

嘉義縣前議員王焜玄賄選案　遭解職後獲判緩刑5年定讞

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

消費熱門新聞

全聯證實家樂福、大潤發都上門談過

3大超商「雙十限定優惠」懶人包

全聯六款超欠囤商品

肯德基「振興雞省套餐」下殺62折

美式賣場開賣敏弱肌「神級乳霜」

週末親子加溫絕招大公開

超商限時1天「咖啡買6送6」明天搶囤

罪惡「台式蒜味鹹酥雞」冷凍包來了

超商新門市太狂！買得到星巴克、烤雞

限時4天！全聯200項民生用品下殺5折

台廠研發「黑科技神褲」　襲擊歐美時尚圈

4大超商「紙本五倍券優惠」一次看

全台麥當勞明起拿掉隔板、取消梅花座

大潤發25週年慶加碼五倍券　回饋總獎金高達百萬

更多熱門

相關新聞

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

美式賣場好市多有販售許多日用品，不過，一名女子到好市多購買洗髮精，發現標籤微微翹起，撕開才發現2張標籤的保存期限不同，原先貼的甚至「已經過期」，讓她瞬間傻眼。對此，賣場人員回應，是因為印錯標籤，產品沒有過期。

新竹好市多停車收費　假日周邊塞爆

新竹好市多停車收費　假日周邊塞爆

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她逛好市多被攔下　網笑：難怪有人一直看

她逛好市多被攔下　網笑：難怪有人一直看

好市多驚見「隱藏版美食」！　內行認證：真的很難買到

好市多驚見「隱藏版美食」！　內行認證：真的很難買到

關鍵字：

CeraVe好市多美式賣場敏感肌

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

抗議天王柯賜海落魄深居陽明山　家當剩2坪露營車

智商最高的TOP 3星座！

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面