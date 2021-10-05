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氣質妹逛好市多「忽被攔下」　下秒她笑了！網驚：難怪有人一直看

▲▼好市多。（圖／記者曾筠淇攝）

▲好市多。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販賣的商品相當多元，許多民眾都非常喜歡去逛逛。有些人在購物時，一看到其他顧客購物車的東西，就會想跟著買，就有網友發文表示，她日前挑好東西後忽然被攔下，原來對方是好奇她拿的東西是否真有那麼好吃。貼文曝光後，意外掀起熱烈討論。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上貼文，提到她日前去逛好市多時，才挑完零食放進購物車內，就有兩個阿姨將她攔下。阿姨看了看後，就問原PO這些零食是不是真有那麼好吃？不然怎麼拿這麼多呢？

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原PO得知自己的購物車被其他顧客「觀察」了以後，事後也笑說，大家去好市多買東西時，也會偷偷看一下其他人買了些什麼嗎？

▲▼直擊好市多人潮爆多（圖／記者曾筠淇攝）

▲很多網友也會偷觀察別人的購物車。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，不少網友都留言回應，「會欸，我結帳的時候都會看一下」、「會！有時候都會想問問在哪裡拿的」、「每次都覺得有人一直在看我車子的東西」、「會啊，大家都在結帳區互相交流一下」、「會看！但不會問」、「我也是一直看別人購物車的東西」、「下車沿路開始看大家都買什麼」、「我也會趁結帳時偷瞄一下」、「我會看欸，說不定會看到我想要但沒買到的東西」、「都會看一下，很多人推車裡有拿的，通常會是當天有折扣優惠的」。

不過，也有些網友直搖頭表示，「不會欸，我從來不會去看人家推車買什麼，我反而不喜歡別人看我推車東西，我覺得很沒禮貌」、「老實說不會，都拿自己需要的」、「我不會，但如果別人的車裡出現我要的目標物，我會第一時間發現」。

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