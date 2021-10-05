好市多洗髮精貼2張標籤！人妻一撕才知「已經過期」　賣場回應了

▲好市多洗髮精重複貼標，賣場回應了。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者柯振中／綜合報導

美式賣場好市多有販售許多日用品，不過，一名女子到好市多購買洗髮精，發現標籤微微翹起，撕開才發現2張標籤的保存期限不同，原先貼的甚至「已經過期」，讓她瞬間傻眼。對此，賣場人員回應，是因為印錯標籤，產品沒有過期。

這名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她在好市多購買某款洗髮精，因為看到標籤翹起，好奇動手去撕。

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沒想到撕開才發現，裡面標籤的保存期限，與新貼上去的標籤保存期限不同，且裡面的標籤寫著「2021年5月1日」，等於已經過期。

▼女子購買洗髮精，發現上面有2張標籤，撕開才知「過期」。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



女子好奇詢問丈夫，為何會發生這種狀況，丈夫也推測，可能是送回工廠檢驗，若沒有壞掉，就重新改標籤，繼續上架販售。

對此，根據《東森新聞》報導，賣場人員則說，可能是因為印錯，所以重新貼上標籤，若先將舊標籤撕下，產品包裝上就會留有殘膠，因此會直接覆蓋上去。

台北市消保官楊麗萍也說，貼了2層標籤，就會有不知哪一張才是保存期限的疑慮，是否有竄改，還要查核、認定，以消費者的買賣契約來看，是有權利主張解除契約、退貨退款。

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