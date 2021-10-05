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好市多新規曝光！新竹哥「結帳多1舉動」氣炸　網反嘴：支持剪卡

▲▼好市多內湖店人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲原PO不滿結帳，全部東西都要抬到櫃台。（示意圖／非當事人／記者劉亮亨攝）

網搜小組／劉維榛報導

「服務越來越爛了！」一名男網友森77直呼，今（5）日去逛美式賣場，結帳時，店員提醒要把所有物品搬到櫃台才可以，當下讓原PO難以接受，接著抱怨「感覺越來越扯了，輕的就算了，有些超重的！」文章曝光後，多數網友卻慫恿剪卡結案，「你有辦法搬到車上，卻沒辦法搬到櫃檯上？」

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，今日逛新竹賣場時，發現店內有新規定，還激動到破口大罵，「所有東西都要搬到櫃檯上結帳，感覺越來越扯了，輕的就算了，有些超重的，服務越來越爛了！」

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文章貼出不到1小時，底下狂炸近800則留言，網友熱議，「遊艇要怎樣搬到櫃檯上結帳」、「貓砂一次買個10包...我與櫃檯小姐都要掛復健科了」、「你搬一台65吋電視叫他搬上去啊」、「除非是有需要幫助的人，例如孕婦」。

不過留言串中，多數網友不以為意反酸，「快退卡，我看也是愛嘴而已」、「花錢是老大喔？就要人幫你搬」、「至少擺到上面結帳時比較不容易被多算，不要到時候多算了，又要酸人家多算」、「本來就該這樣吧！只是有些店員很好心說可以不用搬」、「建議剪卡，以後都用網購」、「你有辦法搬到車上，卻沒辦法搬到櫃檯上嗎」。

▲▼ 新竹店最新規定，所有東西都要搬到櫃檯上結帳，感覺越來越扯了（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友慫恿原PO剪卡正解！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

另有網友回報其他賣場的狀況，「北投重的可以放推車，給結帳人員刷條碼」、「台中北屯，目前還是重的免搬」、「剛去新竹的才回來，沒有全搬上櫃檯，買亞培牛奶六箱放在推車上刷條碼」、「不是所有都要搬上去嗎？我還沒遇過可以不用搬的欸，我去過台中、南崁、汐止、中和」。

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