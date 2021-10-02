　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到

▲▼0721好市多人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲美式賣場好市多。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

美式大賣場好市多（Costco）受到許多人青睞，是許多民眾採買日常用品的好去處。對此就有一名網友表示，他在好市多發現的「隱藏版美食」超難買到，去了很多次賣場也僅買到過2次，傻眼直呼「機運夠好才買得到」。貼文曝光後，立刻釣出許多元老級會員也紛紛點頭，「真的很難遇到」。

一名網友在臉書公開社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，「朋友傳了一張照片要他幫忙去好市多採買一樣食物，但已經有提前預告這產品是「隱藏版」，機運夠好才能夠買到，直指光顧了許多次好市多也只購買到2次，而且「今天還是沒看到，這什麼運氣，呵呵」；只見照片中的食物標示為「豬腳切片佐起司馬鈴薯」，內容物包括去骨豬腳肉以及不少馬鈴薯切塊，上面鋪著不同口味的起司，售價219元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲很難買到！好市多驚現隱藏版美食。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）

▲很難買到！好市多驚現隱藏版美食。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）

此文一出釣出許多同樣買不到的好市多會員紛紛回應，「真的很難買到」、「無緣的運氣」、「一個月去2-3次，但沒看過！比你更不Lucky」、「我幾乎每天去也沒看過」、「這個真的是可遇不可求！所以每次看到都會忍不住帶回家」、「完全沒看過，不過看起來超好吃」。

也有許多曾經幸運買到過的網友給好評，「好吃CP值高」、「買過一次！好吃」、「男友超愛，直接微波爐加熱到喜歡的熟度，豬腳很香還不用切，馬鈴薯也很鬆軟」、「豬腳再氣炸，起司馬鈴薯另外焗烤，好吃」，然而也有部分網友覺得這項產品普普，「我買過，列入不回購品項」、「買過一次，非常的普通（也可能我原本期望太高了）」、「非常普通，而且馬鈴薯硬硬的，還要另外弄熟，滅火滅火」。

▼內行人認證「好吃且CP值高」。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）

▲很難買到！好市多驚現隱藏版美食。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
視網膜「穿父女裝」現身紅毯！　愛犬柚子反應超萌
金鐘獎登場！蔡尚樺掉出「超巨兇器」　搭檔黃豪平超穩被讚爆
快訊／龍龍回應博恩　曝遭霸凌多年「哭得沒辦法說話」
女星曬「全裸辣照」　背後浴缸都歪了成亮點
超速還向鏡頭1根手指　她連吞3張罰單哭：下次不敢了
快訊／花蓮外海驚見2浮屍！　1男1女
國1仁德段嚴重車禍　北向剩路肩南向封2車道狂堵
醫師去澎湖玩「我也染病了！」　揪真正兇手：不是毛毛蟲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳柏惟囂張嗆「我沒在聽」　黑歷史被挖！鄉民瞪大眼：廢到笑

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」　萬人怒：第7點最該死

國慶日恐遇颱風攪局！連假變天機會增　低壓很可能「走向台灣」

好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到

雲林最富麥寮鄉　下周全面發放3千元振興禮金

別記錯！第十輪BNT提前開打　一圖掌握4大疫苗最新接種時間

醫師去澎湖玩「我也染病了！」半夜癢醒　揪真正兇手：不是毛毛蟲

台鐵EMU3000型新車設「商務車廂」　票價出爐！最貴是自強號2.2倍

快訊／國慶焰火破10萬預約　偽出國「夢幻熱氣球」下午5點開賣

高鐵人闖關打莫德納第2劑　陳其邁怒斥「不應該」：追究懲處　

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

陳柏惟囂張嗆「我沒在聽」　黑歷史被挖！鄉民瞪大眼：廢到笑

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」　萬人怒：第7點最該死

國慶日恐遇颱風攪局！連假變天機會增　低壓很可能「走向台灣」

好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到

雲林最富麥寮鄉　下周全面發放3千元振興禮金

別記錯！第十輪BNT提前開打　一圖掌握4大疫苗最新接種時間

醫師去澎湖玩「我也染病了！」半夜癢醒　揪真正兇手：不是毛毛蟲

台鐵EMU3000型新車設「商務車廂」　票價出爐！最貴是自強號2.2倍

快訊／國慶焰火破10萬預約　偽出國「夢幻熱氣球」下午5點開賣

高鐵人闖關打莫德納第2劑　陳其邁怒斥「不應該」：追究懲處　

這法院刑案量全國第一　法官裁定書夾心聲：辛勤換得鄉民嘲諷

沒充電離奇自燃？2手機疊放+3行動電源直立　消防員解題了

金鐘獎／白肌妹「絕美激似Angelababy」驚艷全場！　真面目曝光正翻

「我本來很怕狗」她守護浪浪花光積蓄　幫「愛笑雪寶」找專屬的愛

金鐘獎／《花樣》唐治平罕見現蹤！　「瘦了一大圈」狂勾劇迷回憶

WFH後整天宅在家　日本興起翻修潮！不能出國玩「旅費→裝潢費」

日本真子公主婚後「皇室只剩17人」！人力不足仍堅持傳男不傳女

南部妹揭5點「被台中交通嚇壞」　1天目擊2車禍！網：公車也可怕

休普萊特菁英賽3台將參戰　李旻69桿暫並列第29表現最佳

金鐘獎／視網膜「穿父女裝」現身紅毯！ 愛犬柚子反應全被拍超萌

生活熱門新聞

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

Toyz涉毒「女友不知情」　前隊友忍不住開噴：騙肖欸

校園缺口減少！第十一輪BNT年齡望下放

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

快訊／第十輪接種日提前一天！

包車送老婆遊宜蘭被嫌浪費　原因曝光讓網友狂讚

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

鄉民公認「最假掰防疫政策」是它　狂喊：一堆人都沒遵守

口罩鬆綁明宣布！陳時中：夜市邊走邊吃還是不行

更多熱門

相關新聞

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

好市多物美價廉，許多人會拍下價目表分享給親友，但其實該行為是不允許的！一名男網友哀號，當了會員10多年，昨（1）日在賣場拍照當場被工作人員阻止，讓他一臉莫名。事後走到門外查看，才恍然大悟「賣場內不能拍照」，文章曝光後，引發網友關注，「以前在美國賣場拍照，還被查看相機是否刪除照片！」

好市多避雷2原則曝　行家實測機會小

好市多避雷2原則曝　行家實測機會小

才買2周！好市多咖啡包打開驚見「壁虎尾巴」

才買2周！好市多咖啡包打開驚見「壁虎尾巴」

8元美式要搶！國際咖啡日優惠懶人包

8元美式要搶！國際咖啡日優惠懶人包

好市多停車「神秘員工狂彎腰」！隱藏服務曝光

好市多停車「神秘員工狂彎腰」！隱藏服務曝光

關鍵字：

好市多賣場美食

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

博恩公開龍龍對話紀錄！她說：薩泰爾道歉+fire老K

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面