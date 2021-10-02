好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到

▲美式賣場好市多。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

美式大賣場好市多（Costco）受到許多人青睞，是許多民眾採買日常用品的好去處。對此就有一名網友表示，他在好市多發現的「隱藏版美食」超難買到，去了很多次賣場也僅買到過2次，傻眼直呼「機運夠好才買得到」。貼文曝光後，立刻釣出許多元老級會員也紛紛點頭，「真的很難遇到」。

一名網友在臉書公開社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，「朋友傳了一張照片要他幫忙去好市多採買一樣食物，但已經有提前預告這產品是「隱藏版」，機運夠好才能夠買到，直指光顧了許多次好市多也只購買到2次，而且「今天還是沒看到，這什麼運氣，呵呵」；只見照片中的食物標示為「豬腳切片佐起司馬鈴薯」，內容物包括去骨豬腳肉以及不少馬鈴薯切塊，上面鋪著不同口味的起司，售價219元。

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▲很難買到！好市多驚現隱藏版美食。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）

此文一出釣出許多同樣買不到的好市多會員紛紛回應，「真的很難買到」、「無緣的運氣」、「一個月去2-3次，但沒看過！比你更不Lucky」、「我幾乎每天去也沒看過」、「這個真的是可遇不可求！所以每次看到都會忍不住帶回家」、「完全沒看過，不過看起來超好吃」。

也有許多曾經幸運買到過的網友給好評，「好吃CP值高」、「買過一次！好吃」、「男友超愛，直接微波爐加熱到喜歡的熟度，豬腳很香還不用切，馬鈴薯也很鬆軟」、「豬腳再氣炸，起司馬鈴薯另外焗烤，好吃」，然而也有部分網友覺得這項產品普普，「我買過，列入不回購品項」、「買過一次，非常的普通（也可能我原本期望太高了）」、「非常普通，而且馬鈴薯硬硬的，還要另外弄熟，滅火滅火」。

▼內行人認證「好吃且CP值高」。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）