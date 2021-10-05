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停車收費「塞爆慈雲路」！在地人怒：回不了家　新竹好市多給承諾

▲▼costco,好市多,內湖店,降二級,解封,停車場收費。（圖／記者姜國輝攝）

▲新竹好市多停車收費塞爆。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者柯振中／綜合報導

好市多新竹店的停車場正式收費，沒想到碰上週末，釀成慈雲路周邊大塞車，車流嚴重回堵，甚至還要員警到場疏導。對此，警方與新竹多名議員5日到場會勘，要求改善車牌辨識設備等配套措施，賣場也承諾，改善完成以前，不會進行收費。

美式賣場好市多的停車位繁多，過去卻頻傳遭到霸佔、被當成免費停車場的狀況，許多會員想要購物，卻連位子都找不到。而賣場也為此祭出新規，改成收費停車場，並可用消費折抵，實際施行日期各店則不同。

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▼為了緩解會員購物沒位子可以停的狀況，好市多研議停車收費。（示意圖／記者董美琪攝）

▲▼內湖好市多,好市多,好市多停車付費,停車繳費,COSTCO（圖／記者董美琪攝）

好市多新竹店從9月27日開始停車收費，原先反應相當正面，沒想到碰上第一個週末，竟然釀成周邊道路大堵塞，一路從東區慈雲路塞到龍山南路，引起民眾哀號。

許多議員接獲陳情，5日與市警交通隊前往會勘，好市多也派出代表參與。會勘結束後，綠黨新竹市議員劉崇顯表示，身為會員，他對停車制收費感到肯定，但因為配套措施沒有落實，排隊進入的車輛大幅溢出，癱瘓附近的交通，甚至有人沒辦法回家。

▲▼好市多新竹店假日塞爆。（圖／翻攝臉書／劉崇顯）

▲▼由於好市多新竹店停車收費，車牌辨識速度慢，導致原先很塞的慈雲路變得更塞。（圖／翻攝臉書／劉崇顯）

▲▼好市多新竹店假日塞爆。（圖／翻攝臉書／劉崇顯）

民進黨新竹市議員鄭美娟也說，因為車牌辨識系統過於緩慢，汽車入場時間延遲，造成周邊交通大亂，影響2條街外的民眾「行的權利」，並非最好的安排。

▲▼好市多新竹店假日塞爆。（圖／翻攝臉書／劉崇顯）

▲▼多位議員、警方到場會勘，與賣場商量出解決方案，以及後續配套措施。（圖／翻攝臉書／劉崇顯）

▲▼好市多新竹店假日塞爆。（圖／翻攝臉書／劉崇顯）

經過會勘以後，雙方得出結論，賣場也承諾，在辨識系統速度升級以前，會暫停收費，並且升級系統後，採用平日收費、假日不收的方式，也會改善交通疏導措施、聘請義交協助，後續再研議租用周邊的停車場，以解決停車亂象。

對於塞車的問題，也有不少網友有感，「慈雲路上社區的的居民汽車根本開不出門，汽車停在槽化線，機車根本不讓」、「請Costco負起責任吧，都造成交通大亂了」、「停車收費沒意見，但是可以不要只留狗洞給機車走嗎？」至於能否改善，則待後續施行成果。

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好市多停車收費停車費塞車慈雲路

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