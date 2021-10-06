黃智賢痛批「法國訪台議員團」：法國對亞洲侵略殖民史戀戀不捨

▲法國參議院友台小組抵達台灣。（圖／翻攝自直播）



記者林彥臣／綜合報導

國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率跨黨派議員訪台，資深媒體人黃智賢對此在臉書發文痛批，法國與台灣相隔半個地球，要談什麼區域安全，難不成，法國對於在亞洲侵略殖民的歷史，還戀戀不捨？

黃智賢在臉書發文表示，這當口，法國參議員李察，帶了幾位跨黨派議員訪問台灣，要幹嘛呢？當然是要撈點政治利益，幾個參議員來台灣，台灣何等如獲至寶。

黃智賢質疑，「有沒有14天集中隔離？沒。」從蔡英文以降，行政院長院長蘇貞昌，立法院長游錫堃，監察院長陳菊，跟各大部會首長卻都要見了個遍。説要討論疫情後情勢，跟區域安全等等。還要晚宴，還要到基隆等地參訪。四處走跳。

▲資深媒體人黃智賢對於法國訪台議員團的目的，提出各種質疑。（圖／取自2021環球時報年會網站）



黃智賢認為，法國的疫情一天也有四五千個確診病例，「大陸是一兩個病例就緊張死了」，歐美是完全任憑自生自滅。從法國回台的台灣人得隔離14+7天。那這些參議員為什麼不用？接觸過法國參議員的這些達官顯要，和無數的公務員，又擴散到社會各方面。病毒如果從破口入侵，造成台灣疫情爆發，怎麼辦？還能怎麼辦？反正有陳時中把關，一切都不承認就好了。

黃智賢又質疑，台灣在東亞，法國在歐洲，相隔半個地球。談區域安全，請問是談歐洲安全，還是東亞安全？歐洲安全關台灣什麼事？東亞安全，又關法國什麼事？難不成，法國對於在亞洲侵略殖民的歷史，還戀戀不捨？到底想幹嘛？

黃智賢認為，法國剛剛被美國背後插刀，奪走澳洲600億美元潛艦生意以後，是不是在打台灣主意，要賣台灣軍火？「利益，會不會快談好了？」台灣對軍火跟病毒，只要來自歐美，全都照單全收，喜滋滋。結局，快要揭曉了。

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