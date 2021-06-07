黃智賢諷蔡英文：美國施捨「75萬劑疫苗」就感恩戴德　跟乞丐一樣

▲黃智賢諷蔡英文，把台灣搞得跟乞丐一樣。（圖／取自2021環球時報年會網站）



記者林彥臣／綜合報導

日本與美國先後提供台灣124萬劑與75萬劑疫苗，宛如控制疫情的及時雨，不過資深媒體人黃智賢對此卻不以為然表示，美國施捨75萬劑疫苗，蔡英文就感恩戴德，搞得跟乞丐一樣「到處跟人乞討疫苗」。

黃智賢在6日在臉書發文表示，日本送來自己不屑施打的124萬劑AZ疫苗，蔡英文幾乎感激涕零，美國放話説也要施捨給台灣75萬劑疫苗，疫苗還沒來，蔡英文馬上在松山機場直接見美國三個參議員，感恩戴德。

黃智賢說，就算美國真給了，這兩次疫苗施捨，合起來還不到200萬劑，也只能給100萬人施打，加上之前的幾十萬劑疫苗，總共只有不到150萬人得到疫苗保護，其中一半的人，還是打到風險很高的AZ疫苗，也就是只有總人口的6.5%打了疫苗，「台灣怎麼如此淪落？其實台灣本來有大靠山」。

▲美國跨黨派參議員訪問團抵台，並承諾提供75萬劑疫苗，但黃智賢認為這是「施捨」。（圖／路透）



黃智賢說，5月台灣疫情一發生，大陸就直接了當，一再表示願意無限量幫助台灣取得疫苗，「我當時早就知道，民進黨當局，絕對不會讓台灣人受大陸幫助」怎麼可能會願意讓台灣人知道，大陸是多麼願意幫助台灣？那樣，媚日舔美的漢奸事業，還有什麼前途？

黃智賢強調，「是的，我知道民進黨是寧願台灣人死，也要全力阻擋疫苗入台」除了台製疫苗的詭異內情之外，民進黨不肯向上海復星買輝瑞BNT疫苗，卻假稱是大陸阻撓，更不屑買大陸的國藥與科興疫苗，於是利用疫情造謠，讓台灣人恨大陸，同時利用疫情，逼台灣人感恩日本跟美國，這樣，才能跟美國與日本站在一起，幫美國跟日本對付中國。

黃智賢感嘆，台灣搞到跟乞丐一樣，要到處向別人跪地乞討疫苗，搞到這麼慘，不就是因為民進黨的沒有人性，滿口謊話？蔡政府拿了幾千億的新冠特別預算，不會沒有錢買疫苗吧，BNT疫苗的大中華總代理上海復星，一直表明願意賣給台灣疫苗，但是因為種種見不得人的理由，所以，林全早先買的2000萬劑輝瑞BNT疫苗合約，被陳時中給打爛了，民進黨到處潑糞，造謠説大陸打壓台灣買疫苗，「我也很好奇，大陸如何可以阻攔台灣買歐美的疫苗？」

黃智賢說，「今天台灣又是30幾人因為新冠過世，實在萬分心痛。」民進黨用台灣人的命，沾著血饅頭，不知道滋味如何？如今南投縣、郭台銘跟佛光山都拿出錢來要買疫苗，你民進黨刁難也刁難夠了，民進黨但凡有一點人性，就不要再用各種手段，阻擋人民買疫苗，台灣人，有權利活下去「每一條命，都是命」。

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