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黃智賢痛罵台灣「如此低賤」　跪地接收日本嫌棄的AZ疫苗

▲▼黃智賢12月5日在北京，主持環球時報年會論壇。（圖／取自2021環球時報年會網站）

▲黃智賢臉書痛罵台灣「如此低賤」。（圖／取自2021環球時報年會網站）

記者林彥臣／綜合報導

台灣本土疫情升溫引發國際關注，日本傳出有意為台灣提供部分AZ疫苗，以協助台灣度過難關。對此資深媒體人黃智賢直言「台灣如此低賤」只能跪在地上，接收日本嫌棄不要的AZ疫苗，民進黨「濺兮兮」跟美日討疫苗的過程中，要害死多少台灣人。

黃智賢在臉書發文指出，台灣為什麼這麼賤，只能跪在地上，接收日本嫌棄不要的AZ疫苗？如果台灣不想自己買，那為什香港要贈送台灣一批國際疫苗，台灣不肯要，大陸要捐贈台灣，台灣擺明不屑？就偏偏賤兮兮的要日本嫌棄不打的，即將過期的AZ疫苗？

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲黃智賢認為，台灣接收的是日本嫌棄的AZ疫苗。（圖／路透）

黃智賢說，為什麼不能光明正大，跟大陸買陸製且WHO認證的安全疫苗？或者，為什麼不能理直氣壯的跟上海復星買德國製造的BNT疫苗？人家已經告訴你，500萬劑、1000萬劑，或更多，通通賣給你，簽完約德國直接出口到台灣。又為什麼阻撓郭台銘跟上海復星買疫苗？民進黨的算盤裡，到底是有多不乾淨？

黃智賢強調，民進黨，你要讓台灣賤兮兮的跟美日乞討疫苗，好完成你台灣獨立的目的，過程中，還要害死多少人？真的不怕，冤死枉死的人民，向你討命？

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