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AIT挺台灣鳳梨　黃智賢怒嗆「噁心」：美國進口了嗎？

▲▼美國在台協會挺鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會）

▲美國在台協會挺鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣鳳梨因檢疫出介殼蟲問題遭中國禁止進口，美國在台協會（AIT）跟日台交流協會，都透過社群平台力挺台灣鳳梨。不過，資深媒體人黃智賢則表示，日本因為檢疫嚴格不讓台灣鳳梨進口，而美國也沒有進口台灣鳳梨。

黃智賢表示，一顆鳳梨，在兩岸掀起千層浪；一顆鳳梨，開啟操作反中模式，讓台獨政客口沫橫飛，而鳳梨從頭到尾只是一場戲。她提到，生產鳳梨最多的是支持民進黨的台南、高雄、屏東，而當地農民說「日本檢疫嚴格，東南亞不買台灣鳳梨，幸好大陸買，而且價格不錯」且不只鳳梨，台灣所有自誇的水果外銷90%以上，都去了大陸，鳳梨則是95%。

黃智賢說果農說的就是真相，都知道「日本檢疫嚴格」，那麼「這背後，有多大的善意？」大陸為什麼給台灣水果綠色通道還免稅，有良心的人都知道大陸對台灣的善意；但她批評，台獨不是人，只要是台灣的東西，不管怎麼糟蹋，都得照單全買，不買就是打壓，就不是人。

黃智賢表示，兩岸貿易一直以來是大陸在讓，對台灣農產品大開放，免關稅，還綠色通道放行，可以說大力支持。從簽了ECFA以來，大陸就開始跟台灣進行「不對等的不公平貿易」，是大陸對台灣單方面讓利。其中，ECFA早收清單中，大陸對台灣開放539項產品，是台灣對大陸開放267項的2倍；農產品，台灣單方面管制830種大陸農產品進口。

面對這次台灣鳳梨遭陸暫停進口，黃智賢說，2020年，大陸檢疫台灣鳳梨，有十幾次發現問題，比例不高，但次數很頻繁，而台灣卻有恃無恐，被通知還是不改善，所以，「大陸這次暫停台灣鳳梨，理屈在台灣」而民進黨不肯承認，是自己檢疫把關不嚴，不肯把檢疫問題，誠意解決，反而直接開展民粹模式，買台灣東西，說是統戰；暫時不買了，變成打壓、變成養套殺；把台灣鳳梨，說成是自由鳳梨。

此外，AIT力挺台灣鳳梨「今天鳳梨了嗎？支持台灣民主」讓黃智賢直批「噁心」，反問美國有進口台灣鳳梨嗎？連台灣人買了鳳梨，台灣自己補貼運費，美國還不是不能入關；美國跟日本因為檢疫嚴格，自己都不讓台灣鳳梨進口了。

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