熱心公益回饋社會　羅家母子捐贈保西消防分隊救護車

▲羅李麗雪女士母子，捐贈總價值新台幣290萬元的救護車及相關救護器材設備一批，予台南市消防局保西分隊，提供執行到院前緊急救護使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

羅李麗雪女士偕同其子、名超企業股份有限公司董事長羅遠瑋先生，6日捐贈總價值新台幣290萬元的救護車及相關救護器材設備一批，予台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，提供執行到院前緊急救護使用。

羅李麗雪女士今年高齡87歲，退休後在台南市榮民醫院擔任志工超過20年，但心裡一直想用更直接的方式回饋社會及幫助真正需要幫助的人，於是偕同長子羅遠瑋董事長合資捐贈救護車1輛。

羅董事長謙虛地表示，小時候家裡不寬裕，但成長過程中得到許多人的幫助，行有餘力即回饋社會是從小的家訓，這次與母親一同捐贈救護車，只是為家鄉略盡棉薄之力。

市長黃偉哲表示，歸仁區除高鐵站外，明年還有三井OUTLET及沙崙智慧綠能科學城等重大建設，未來發展具有無限可能，羅家母子得知位於歸仁區的保西消防分隊救護車已逾年限且急需汰換，便表達要捐贈救護車的意願，解決了市府的燃眉之急。

台南市消防局感謝羅李麗雪女士及羅遠瑋先生的慷慨解囊，並且相信有了這台配備完善且有「巴騰堡格紋」塗裝的救護車加入救護行列，再搭配消防局專業救護人員，可以讓歸仁地區的市民朋友獲得更多保障。