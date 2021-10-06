　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

熱心公益回饋社會　羅家母子捐贈保西消防分隊救護車

▲羅李麗雪女士母子，捐贈總價值新台幣290萬元的救護車及相關救護器材設備一批，予台南市消防局保西分隊，提供執行到院前緊急救護使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲羅李麗雪女士母子，捐贈總價值新台幣290萬元的救護車及相關救護器材設備一批，予台南市消防局保西分隊，提供執行到院前緊急救護使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

羅李麗雪女士偕同其子、名超企業股份有限公司董事長羅遠瑋先生，6日捐贈總價值新台幣290萬元的救護車及相關救護器材設備一批，予台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，提供執行到院前緊急救護使用。

羅李麗雪女士今年高齡87歲，退休後在台南市榮民醫院擔任志工超過20年，但心裡一直想用更直接的方式回饋社會及幫助真正需要幫助的人，於是偕同長子羅遠瑋董事長合資捐贈救護車1輛。

▲羅李麗雪女士母子，捐贈總價值新台幣290萬元的救護車及相關救護器材設備一批，予台南市消防局保西分隊，提供執行到院前緊急救護使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羅董事長謙虛地表示，小時候家裡不寬裕，但成長過程中得到許多人的幫助，行有餘力即回饋社會是從小的家訓，這次與母親一同捐贈救護車，只是為家鄉略盡棉薄之力。

市長黃偉哲表示，歸仁區除高鐵站外，明年還有三井OUTLET及沙崙智慧綠能科學城等重大建設，未來發展具有無限可能，羅家母子得知位於歸仁區的保西消防分隊救護車已逾年限且急需汰換，便表達要捐贈救護車的意願，解決了市府的燃眉之急。

台南市消防局感謝羅李麗雪女士及羅遠瑋先生的慷慨解囊，並且相信有了這台配備完善且有「巴騰堡格紋」塗裝的救護車加入救護行列，再搭配消防局專業救護人員，可以讓歸仁地區的市民朋友獲得更多保障。

ET快訊
獨／護理師轟NanaQ說謊！堅持不用嘔吐袋「硬吐地上」
快訊／高雄毒犯拒捕！扮蜘蛛人爬7樓屋簷與警對峙中
陳柏惟認肇逃「LINE群組崩潰」　鐵粉驚人對話曝
300萬五倍券來了！　炸滿超商照曝光
快訊／窮到欠黨工薪水　國民黨彰化黨部1.21億拍出
BNT準備開搶！　23~46歲「苦等第一劑人數」公布
快訊／柯文哲宣布北市今晚KTV開唱！　進場掃2次QR Cod
快訊／蔡英文正告北京：共機擾台嚴重破壞區域和平
莫德納3天內到貨！指揮中心曝「下一波接種對象」
快訊／北市內用解禁！　柯文哲：不需隔板、梅花座
老婆每晚離房！男星疑被戴綠帽　攤牌才知「內疚真相」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

環球科大30周年校慶聯展　校園公共藝術「鷹揚環球」揭幕

火神護祐平安祈福2　火見樓風華再現

熱心公益回饋社會　羅家母子捐贈保西消防分隊救護車

環保教育結合最美星空音樂會　送摩艾石像筆筒

台南調製飲品稽查結果出爐　抽驗37件飲料均合格

台東達仁鄉衛生所　縣首創C型肝炎治療門診衛生所

獅友+永安國小師生+社區總動員　拔除小花蔓澤蘭80公斤

成德高中三棟新校舍啟用　坐擁竹市最美山景

國慶3天連假飯店民宿大客滿　估7萬遊客擠爆墾丁　

看中高消費力　樂高專賣店進駐新竹市

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

藍心湄曝ㄎㄧㄤ照「該鬆都鬆了」　黃子佼再穿金鐘戰袍：電視人要互相加油

環球科大30周年校慶聯展　校園公共藝術「鷹揚環球」揭幕

火神護祐平安祈福2　火見樓風華再現

熱心公益回饋社會　羅家母子捐贈保西消防分隊救護車

環保教育結合最美星空音樂會　送摩艾石像筆筒

台南調製飲品稽查結果出爐　抽驗37件飲料均合格

台東達仁鄉衛生所　縣首創C型肝炎治療門診衛生所

獅友+永安國小師生+社區總動員　拔除小花蔓澤蘭80公斤

成德高中三棟新校舍啟用　坐擁竹市最美山景

國慶3天連假飯店民宿大客滿　估7萬遊客擠爆墾丁　

看中高消費力　樂高專賣店進駐新竹市

疫苗接種紀錄異常多達3000筆　北市：已協助國泰醫院重新上傳

1坪57萬「屋主堅持不賠售」　她查實價登錄傻了！內行：應該很搶手

餐飲再鬆綁！瓦城、豆府取消隔板跟梅花座　漢來海港可自取餐點

【廣編】石牌站最美建案即將公開　美術館概念昇華家的藝境

環球科大30周年校慶聯展　校園公共藝術「鷹揚環球」揭幕

正德9月營收年增133.41%、月增48.78%　藉市場大好脫胎換骨

金錢豹轉型「防疫比中央更嚴」　13平方米包廂只能坐4人

為第一線里長發聲　北市議員提案「里長優先施打流感疫苗」

默沙東新冠口服藥各國搶買　新加坡簽訂採購合約

分手遭瘋狂騷擾　第23回提到「這3個字」他真的嚇壞了

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

地方熱門新聞

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

KTV今起開唱　台中業者設消毒防疫門

花蓮環警監聯合取締改裝車　開出逾500罰單

台南市府員工上班群組賣東西從嚴處理

花蓮警使命必達　五倍券分送12郵局

嘉義男團載滿刀準備火拚　一動作被捕

看中高消費力　樂高專賣店進駐新竹市

防疫微解封 KTV復業　防疫防鬥毆屏警準備好了

國慶連假飯店民宿大客滿　估7萬遊客擠爆墾丁　

高鐵設四城站　游錫堃：留下污點就不好

交通安全月麥寮街上道安踩街活動

斥資524萬　玉里幼兒托育中心11月1日正式收託

台東警稽查休閒娛樂場所　業者均依防疫指引未違規

台南調製飲品抽驗37件飲料均合格

更多熱門

相關新聞

擋路罵敗類　消防員提告：為何我被羞辱

擋路罵敗類　消防員提告：為何我被羞辱

新北消防公布一段「為什麼我要被這樣羞辱」為題的2分30秒影片，吐露消防員辛酸，深夜接獲一起救護案出勤，緊急將患者送醫後，卻突然被同行友人騎車擋路，渾身酒氣，指著他們破罵「你在把ㄅㄨ啦」、「你不配當消防員」、「中華民國敗類」，消防隊決定不忍了提告，數百網友力挺怒喊「絕對不要放過他！」

企業捐贈救護車1輛助救人

企業捐贈救護車1輛助救人

救護車上接生雙胞胎　他比親爹還緊張

救護車上接生雙胞胎　他比親爹還緊張

台中阿嬤6年存百萬　捐消防局當救護車基金

台中阿嬤6年存百萬　捐消防局當救護車基金

臉書PO救護車照「代誌大條」　他下場慘了

臉書PO救護車照「代誌大條」　他下場慘了

關鍵字：

保西消防分隊救護車

讀者迴響

熱門新聞

陳柏惟坦承10年前疲勞駕駛肇事逃逸　「我感到非常不好意思」

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

第11輪分流預約！BNT第1劑10/11、AZ第2劑10/12開放

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

Albee激戰忘鎖門！男友媽親睹這幕

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停課1天

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面