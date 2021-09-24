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150秒被擋路罵「中華民國敗類」　消防員提告：為何我被這樣羞辱

▲▼150秒被擋路罵「中華民國敗類」　消防員提告：為何我被這樣羞辱。（圖／取自新北消防發爾麵）

▲男擋路破罵「中華民國敗類」！消防員不忍了提告。（圖／取自新北消防發爾麵，下同）

記者許力方／台北報導

新北消防公布一段「為什麼我要被這樣羞辱」為題的2分30秒影片，吐露消防員辛酸，深夜接獲一起救護案出勤，緊急將患者送醫後，卻突然被同行友人騎車擋路，渾身酒氣，指著他們破罵「你在把ㄅㄨ啦」、「你不配當消防員」、「中華民國敗類」，消防隊決定不忍了提告，數百網友力挺怒喊「絕對不要放過他！」

新北消防23日晚間7時許透過臉書粉絲團公布這段影片，稱是「火神眼淚真實版」，深夜時分，消防員常拖著疲憊身軀，在大家熟睡時出勤，為了每個真正有需要救護的人們而努力，也把每件案都認真處理，即使只是簡單的案件也沒有怨言。最後呼籲，珍惜身邊的消防員，「我們也需要被尊重。」

▲▼150秒被擋路罵「中華民國敗類」　消防員提告：為何我被這樣羞辱。（圖／取自新北消防發爾麵）

▲▼150秒被擋路罵「中華民國敗類」　消防員提告：為何我被這樣羞辱。（圖／取自新北消防發爾麵）

影片顯示，事發於14日凌晨0時許，消防隊接獲一起救護案件，隨即著好防疫裝備趕往現場，先詢問「他怎麼了？」得知是酒醉呼吸會喘、需要送醫，便小心攙扶患者慢慢走上車，並遞上口罩協助佩戴，最後臨走前詢問一旁友人一句「要陪同嗎？問一下而已…」未料卻成為導火線，對方因此直直盯著消防員追問「我不曉得你在幹嘛？」消防員疑惑「你看著我幹嘛？那沒有要陪他去就早點回去休息了…」

半小時後，消防隊將患者送往亞東醫院的返隊途中，卻被患者友人騎車擋住去路，攔住消防員，指著他們不斷飆罵：「他媽就是你這種敗類，你中華民國敗類！我沒有罵他，我說他是敗類」，一旁的同行男子還加入戰局，大吼「我威脅你怎麼樣？我是不行去找你喔？」「你可以告我啊」、「你是什麼態度啦」、「發生什麼事情，你自己想跨買啦！」

消防隊因被擋住去路，無法駛離，當下雖然向警方報案，對方仍囂張嗆聲「等警察來在說！什麼什麼了？系咧把ㄅㄨ！」蛤？把ㄅㄨ啦？蛤？國家怎麼訓練你們的？」甚至還無理破罵「你不配當一個消防員！」讓消防員一行人聽了心寒傻眼，最後無奈將影片曝光，表示為了尊嚴，決定要依法提告。

數百網友氣炸留言，力挺新北消防告到底、不妥協不和解，「當然要告啊！不告對得起這套制服嗎？」「拜託，絕對不要放過他」、「不但浪費救護資源還侮辱了消防人員！請還給消防員應有的尊嚴」，其中也有很多人心疼消防員「學長脾氣真好」、「不用打馬」「支持提告要回公道！」

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