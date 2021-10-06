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邱毅批陳柏惟靠2招選上立委小人得志　「這次躲不過罷免了」

記者黃巈禾／台北報導

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機，今（6日）又遭資深媒體人黃揚明指控，2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲才俯首認罪。對此，前立委邱毅直言陳柏惟靠2招選上立委，從此小人得志，「這次民進黨雖然全力保他、護航他，但他被罷免的命運大概是躲不過了！」

▲▼立委陳柏惟被爆肇逃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

邱毅今（6日）在臉書表示，立法院的立委品質不高，但陳柏惟的水準卻低到難以置信的程度，原來在高雄連個市議員都低票落選，因為得到蔡英文的青睞，徵召他到台中選立委，一路只有兩招：大喊台獨，攻擊韓國瑜，沒想到還真選上立委，從此真是小人得志、得意忘形。

邱毅指出，陳柏惟在立法院鬧的笑話很多，最近的一次是用閩南語質詢國防部長邱國正，結果被邱國正回嗆的醜態畢露，事後又被挖出其實父母皆來自大陸的外省三代，母語應該是國語，對照惺惺作態地扮演「假本省人」，說著不標準閩南語的樣子，著實令人笑到噴飯。

邱毅還說，現在罷免陳柏惟的行動正在如火如荼的展開，也是朱立倫當選黨主席後的第一仗，隨著罷免的倒數計時，陳柏惟為人不知的黑底逐個被揭發，過去大家只熟知陳柏惟是台獨小將，滿口髒話，標準雙面人，在立法院表現不及格，現在才清楚老底一片漆黑，根本見不得人，「這次民進黨雖然全力保他、護航他，但他被罷免的命運大概是躲不過了！」

對於黃揚明的指控，陳柏惟6日表示，判決書裡面寫得很清楚，加入台灣基進參選時，就有跟黨主席陳奕齊及相關同事報告過，「我沒有否認過這件事情」，在事發後也有跟當事人保持聯絡，對方希望不要公開這些東西，「攻擊針對我就好，千萬不要打擾他們家人」。

陳柏惟強調，這不是抹黑、這個是事實，但跟罷免案一定要區別開來，因為當時沒立委身份，「那時後的我還不是那麼成熟」，事後也反省人生有些事情要調整，後來參選選民也能理解，當立委罷免案滾滾而來時，發生這件情造成大家擔心，「我感到非常不好意思」。

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