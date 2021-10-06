台南產官學攜手合作　「校園交通風險地圖」守護民眾用路安全

▲台南市交通局產官學合作，製作校園交通事故風險懶人包，藉以提醒用路人潛在交通事故風險點應注意事項，期建立民眾防禦駕駛觀念，提升用路安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

爲守護青年學子行的安全，台南市交通局與國泰產險、國立陽明交通大學再度攜手合作，以成功大學、台南大學、台南護專、南一中、南女中，檢視校園周邊道路風險及診斷，製作校園交通事故風險懶人包，藉以提醒用路人潛在交通事故風險點應注意事項，期建立民眾防禦駕駛觀念，提升用路安全。

市長黃偉哲表示，透過產、官、學三方再次合作，結合大數據及用路人的習性，藉由各交通事故風險點檢視，以圖像化方式製作淺顯易懂校園交通事故風險地圖海報、及風險地圖Web AR，讓年輕學子與用路人多元化的了解風險所在，建立用路安全防衛駕駛概念；另外配合交通部道委會交通安全月路口安全的宣導「路口慢看停、行人停看聽」，期盼能將道路交通風險降到最低。

交通局局長王銘德表示，經2020年永康區校園風險地圖改善專案，改善前後永康區18~24歲年輕人的交通事故降低了15.47％，所以今年度延續專案，並以中西區及東區為主軸，除了3所大專院校更加入2所高中學校，透過大數據分析校園周邊交通事故風險地點，經由現勘討論，並借重國立陽明交通大學吳宗修教授專業指導，製作出校園交通事故熱點現場道路狀況分析、道路設計建議，並分別針對行人、機車、汽車三類用路方式提出防禦性駕駛對策。

交通局指出，今年度除了可透過校園交通風險地圖懶人包海報進行平面的宣導外，國泰產險特別製作Web AR互動體驗，加入實景照片或影片，讓市民朋友可更容易了解各路口的潛在風險，後續也可提供各級學校進行交通安全宣導推廣使用。

另外為了提高民眾參與度，國泰產險特別加碼舉辦「校園交通風險地圖體驗」抽獎活動，獎品有熱門的Switch、Airpods、7-11禮卷及Line points等，詳細內容請至「國泰產險-零事故研究所」查詢。