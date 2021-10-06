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長榮女大生遭擄殺！歸仁前分局長等3人有違失　移送懲戒法院

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲梁嫌擄殺馬來西亞籍女大生。（圖／記者吳世龍攝）

文／中央社

（中央社記者陳俊華台北6日電）長榮大學馬國女大生去年遭殺害。監察院今天說，時任歸仁分局大潭派出所警員高武源未依規定受理報案，時任所長張忠肯、歸仁分局長楊慶裕未盡監督之責，嚴重損及警察機關信譽及形象，監院通過彈劾，移送懲戒法院審理。

長榮大學馬來西亞籍女大生去年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁男用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區一處山區。

監察院上午透過新聞稿指出，長榮大學馬來西亞籍大學生A女遭梁男性侵殺害前，在109年9月30日晚間，另一名同校學生B女遭梁男摀住口鼻，欲強行拖走，因B女反抗呼救，梁男才作罷逃離現場。

監察院說，B女與租屋處房東女兒到台南市政府警察局歸仁分局大潭派出所報案，且依B女所描述的客觀狀況，是遭梁男摀住口鼻，欲強行拖走，梁男以強制力壓制B女行動及意思自由，有成立強制罪的公訴罪可能，員警本應朝刑案公訴罪的辦案方向，審慎處理。

▲長榮大學馬籍女大生遭梁姓男子隨機擄人性侵勒斃案，引起社會震驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲梁嫌犯下女大生擄殺案震驚社會。（圖／記者林悅翻攝）

不過，監察院表示，時任大潭派出所警員高武源竟未依規定受理報案，沒有開立報案三聯單、未製作筆錄，也沒有記載在員警工作紀錄簿，屬匿報的重大違失。

監察院說，時任大潭派出所長張忠肯在109年9月30日晚間，參與並瞭解B女報案經過，卻對高武源匿報的嚴重違失，未能即時監督導正，顯未盡監督之責，有重大違失。A女命案偵破後，張忠肯未傳遞B女曾報案的正確訊息，致使109年10月30日歸仁分局新聞稿登載不實，及時任歸仁分局分局長楊慶裕在未經查證下就不實發言，有重大違失。

監察院指出，B女案件發生後，歸仁分局多次派員到大潭派出所督導，109年10月9日、15日，楊慶裕親自到大潭派出所督導，仍未發現高武源、張忠肯的辦案違失，自應負未盡監督之責。且分局長代表機關對外發言，應格外謹慎，卻未盡查證義務，顯有重大違失。

監察院說，5日審查監察委員張菊芳、陳景峻、林國明所提彈劾案，3人的違失行為已違反公務員服務法規定，事證明確、情節重大，導致外界質疑員警吃案，嚴重損及警察機關信譽及形象。經審查委員通過彈劾案，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

▼就讀長榮大學的馬來西亞籍女大生晚間返回租屋處時遭隨機擄殺。（圖／記者林悅翻攝）

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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