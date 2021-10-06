逆子8凶器弒母…全身190處傷口「極度驚懼中死亡」！今二審出爐

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南佳里逆子李佳軒2020年10月因懷疑母親想害他，竟手持燈管、鐵鎚、剪刀、水果刀等共8種器械弒母，導致母親陳女全身多達190處傷口，在極度驚懼中痛苦死亡。台南地院考量，李嫌罹患思覺失調症，且嚴重缺乏病識感，因此一審依直系血親尊親屬殺人罪判刑18年；全案經上訴後，台南高分院今上午9時40分宣判二審結果，駁回上訴，仍維持18年徒刑，惟先入相當處所監護5年，可上訴。

▲逆子李佳軒犯下台南佳里弒母案，持剪刀等8種器械殺害母親，造成其身上190處傷口，在極度驚懼下死亡。（圖／記者林悅翻攝）

檢警調查，李佳軒與死者陳女為母子關係，2人同住在台南市佳里區，李自2007年間起，經診斷患有思覺失調症，然嚴重缺乏病識感，未按時就診，且服藥順從性差。2020年10月22日深夜11時許，李佳軒因細故懷疑母親騙他、想要害他，因此在住家一樓與母親爆發激烈衝突。

▲李佳軒當天深夜在住家1樓與母親爆發口角。（圖／記者林悅翻攝）

李嫌先質問「我到底是哪裡得罪你，為何要這樣對我？」隨後失控持剪刀刺向母親；陳女遭刺傷後一度出逃呼救，但卻遭李嫌追上、拉回住處；隨後李更持水果刀、檳榔刀、日光燈管、鐵榔頭、電烙鐵、黑色柄剪刀等物，接續刺擊陳女之胸腔及腹腔、敲擊陳女之頭部及臉部，及甩打陳女，造成陳女之頭部、頸部、胸部、腹部、臀部及手腳因此受有190處傷口（含167處銳器傷及23處刮擦傷），經鄰居報警後，緊急將陳女送醫救治後，仍因右側血胸、腹部少量出血，及全身大量出血，腦幹與胼胝體瀰漫性軸突損傷，而於2020年10月23日凌晨1時53分不治死亡。

台地地院一審合議庭認為，李嫌無前科紀錄，且罹患思覺失調症長達10餘年，長期受到被害妄想、關係妄想症狀影響，導致其無法有正常生活、人際互動、學業及工作之不穩定，除坦承犯情，並稱「後悔了」、「想救媽媽但沒有救回來」等語；李父出庭時也表示，希望給兒子一個改過的機會。因此合議庭審酌後予以減刑，依直系血親尊親屬殺人罪判刑18年，執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。

案經上訴後，台南高分院今上午宣判，決議駁回上訴，仍維持18年徒刑，惟先入相當處所監護5年，全案仍可上訴。

▼李嫌持8種武器刀械弒母。（圖／記者林悅翻攝）

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