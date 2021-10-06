　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜登曝習近平同意遵守台灣協議　邱國正坦言：很好的支持

記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登5日透露，自己曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人均同意遵守台灣協議，他也明確表明除了遵守協議外，習近平不應做其他事。對此，國防部長邱國正6日表示，國軍會做好軍事方面的整備，政治考量是另外一個層次，並坦言這是一個很好的支持。

立法院外交及國防委員會、財政委員會6日召開聯席會議，審查行政院函請審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」案。邱國正會前受訪時表示，他到目前還不知道，國軍就做軍事方面的整備，「至於政治方面的考量，那是另外一個層次」。

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長邱國正堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱國正強調，國軍就是這個樣子，「一旦要作戰了，就當然在最前線」，至於會不會發生戰爭，那是很多方面的努力，國軍就是強化戰備，就算要其他方法的話，這也是一個很好的支持，軍事能力有這個很好的支持，「我們要做這一塊」。

另外，根據國防部書面報告，估計在2025年後，中共封鎖控制台海周邊能力日趨完備，對我防衛作戰形成重大挑戰。邱國正則坦言，「要犯台的話，他目前有這能力」，但是要看怎麼去擷取。

邱國正強調，國軍不做任何挑釁，「但是如果激怒了，就跟人一樣，你把我激怒了，我也會把能力發揮出來」，2025年的時間只是國軍的研判。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　關鍵紀錄表曝光
長榮女大生遭擄殺！歸仁前分局長3人移送懲戒
機組員確診！陳時中證實：個案10／5採檢陽性「列境外移入」
不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停
《海豚灣戀人》小瓶蓋消失18年！25歲絕美臉蛋曝
BNT疫苗再到貨！郭台銘：明後天到貨160萬至180萬劑
快訊／大安區某國小家長確診！　全班停課
「找連勝文捐10萬被酸」朱學恒嗆：多捐一點！網紅牙醫PO收據
快訊／宜蘭蜜月灣衝浪失蹤！男身分曝光
快訊／丁允恭酒駕肇事　公共危險罪不起訴理由曝
快訊／出書涉誹謗公署！條子鴿還是神隱
小秘書跪董娘求饒！用「1招」吸金3000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高鐵宜蘭站選址釀政治風暴　國民黨團提3問轟派系分贓

不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停課1天

共機頻擾台　費鴻泰：兩岸情勢緊張「不要變真的戰爭」

共機單日擾台數量驟降至1架次　邱國正「不奇怪」：演訓完了就復原

林靜儀反刪Q稱「要穿防彈背心才能選舉」　江啟臣怒控汙名化台中　

拜登曝習近平同意遵守台灣協議　邱國正坦言：很好的支持

美國要求台積電交機密資料　曾銘宗獻3策：向Intel調資料反制

逾5成民意支持「竹竹合併」　徐國勇：會參考民調、依法辦理

連7天+0？周玉蔻今天又吃蛋！　力挺陳柏惟「再讓顏家輸下去」

「外交部長的工作不是挑釁」　他批吳釗燮「愚蠢」：當自己國防部長？

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

高鐵宜蘭站選址釀政治風暴　國民黨團提3問轟派系分贓

不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停課1天

共機頻擾台　費鴻泰：兩岸情勢緊張「不要變真的戰爭」

共機單日擾台數量驟降至1架次　邱國正「不奇怪」：演訓完了就復原

林靜儀反刪Q稱「要穿防彈背心才能選舉」　江啟臣怒控汙名化台中　

拜登曝習近平同意遵守台灣協議　邱國正坦言：很好的支持

美國要求台積電交機密資料　曾銘宗獻3策：向Intel調資料反制

逾5成民意支持「竹竹合併」　徐國勇：會參考民調、依法辦理

連7天+0？周玉蔻今天又吃蛋！　力挺陳柏惟「再讓顏家輸下去」

「外交部長的工作不是挑釁」　他批吳釗燮「愚蠢」：當自己國防部長？

2021「世界50大餐廳」出爐！亞洲最強名列第8　日本入圍3間最多

台東監理站督導客運業　加強防疫措施

感謝國家隊竟引戰！政大教授嗆女網友「口罩看成胸罩」　挨告霸凌

高鐵宜蘭站選址釀政治風暴　國民黨團提3問轟派系分贓

最後機會！東海岸部落工作假期最終回　走進布農高山森林基地

天母別墅遭闖嚇壞屋主　陌生男稱「來抄電」真相曝

崑山科大攜手樹德家商　建置校園VR環景導覽提升競爭力

鰲鼓濕地驚艷新品種臺灣小菱頭蛛　登上Natural Resources期刊

把下屬罵到癱軟！3個月2人送急診...高雄交通分隊長被記過

9月手機降價榜出爐！iPhone 12跌價破5千、安卓旗艦機降2萬

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

政治熱門新聞

快訊／不甩大陸抗議　法議員訪團今抵台

不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停課1天

解放軍封鎖台海能力4年完備　蔡英文曝規劃：台灣不會屈服

朱立倫就任起手式「罷免、公投」　高呼國民黨員回娘家

台灣民意／政黨感情溫度　民眾黨超車國民黨

連7天+0？　周玉蔻今天又吃蛋！

謝長廷赴日參議院談CPTPP　獲國會議員支持

陳柏惟僅獲1顆星評價　刪Q總部：雙立院評鑑機關認證

憲兵爆線上簽賭　超慘下場曝光

新代嗡嗡包曝光！文青霧灰藍、卡其綠

新北加倍最高5千換1萬　4大超商也能用

「外交部長的工作不是挑釁」　他嗆：吳釗燮把自己當國防部長？

蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

共機擾台破記錄　洪秀柱：格局放大點

更多熱門

相關新聞

解放軍封鎖台海能力4年完備　蔡英文曝規劃：台灣不會屈服

解放軍封鎖台海能力4年完備　蔡英文曝規劃：台灣不會屈服

中共軍力連年增強，迫使美軍將全球戰略重心轉移至印太地區：我國防部估計2025年後解放軍封鎖控制台灣周邊的能力逐漸完備。美國媒體《外交事務》頭條刊登台灣總統蔡英文的投書，蔡強調台灣絕對不會屈服於中共，也不會冒險採取行動，並已投注大量資源以增進對北京的了解，減少誤解和誤判的風險，幫助做出更精準的決定。

共機戰演訓常態化　欲奪台海制空

共機戰演訓常態化　欲奪台海制空

刺龍刺鳳當兵被操爆？　退伍弟兄揭一招自保

刺龍刺鳳當兵被操爆？　退伍弟兄揭一招自保

共機擾台人民反感　邱太三要求知所警惕

共機擾台人民反感　邱太三要求知所警惕

4天149架共機擾台　邱國正：壓力也是助力

4天149架共機擾台　邱國正：壓力也是助力

關鍵字：

邱國正國防部

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面