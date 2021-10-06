拜登曝習近平同意遵守台灣協議　邱國正坦言：很好的支持

記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登5日透露，自己曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人均同意遵守台灣協議，他也明確表明除了遵守協議外，習近平不應做其他事。對此，國防部長邱國正6日表示，國軍會做好軍事方面的整備，政治考量是另外一個層次，並坦言這是一個很好的支持。

立法院外交及國防委員會、財政委員會6日召開聯席會議，審查行政院函請審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」案。邱國正會前受訪時表示，他到目前還不知道，國軍就做軍事方面的整備，「至於政治方面的考量，那是另外一個層次」。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



邱國正強調，國軍就是這個樣子，「一旦要作戰了，就當然在最前線」，至於會不會發生戰爭，那是很多方面的努力，國軍就是強化戰備，就算要其他方法的話，這也是一個很好的支持，軍事能力有這個很好的支持，「我們要做這一塊」。

另外，根據國防部書面報告，估計在2025年後，中共封鎖控制台海周邊能力日趨完備，對我防衛作戰形成重大挑戰。邱國正則坦言，「要犯台的話，他目前有這能力」，但是要看怎麼去擷取。

邱國正強調，國軍不做任何挑釁，「但是如果激怒了，就跟人一樣，你把我激怒了，我也會把能力發揮出來」，2025年的時間只是國軍的研判。