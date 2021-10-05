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解放軍4天派149架次共機擾台　邱國正：是壓力也是助力

▲▼立法院外交及國防委員會邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸解放軍近期頻繁擾台，根據國防部統計，共軍4日共派出56架共機擾台，10月至今更已經累計149架次。對此，國防部長邱國正5日表示，最近的敵情狀況的確造成蠻大的壓力，不過這是壓力也是助力，可以督促國軍做好戰備整備。

行政院長蘇貞昌5日率領內閣團隊赴立法院，進行施政報告總質詢，邱國正會前受訪時表示，最近的敵情狀況大家都很清楚，因為是連續且頻繁的，自然對空軍、海軍以及防空部隊來講，的確造成蠻大的壓力。 
不過，邱國正也說，他也都跟國防部的同仁講，「這個壓力對我們來講也是助力」，可以督促國軍做好戰備整備，正反兩面，這是他的思考，也謝謝大家關切。

邱國正提及，台灣的外交處境大家都很清楚，任何國家、團體只要對台灣在戰備整備方面有所幫助、發聲或鼓舞的，國防部都很感激、也都樂見，但是絕對不仰賴「哪個國家講了話，我們就一鼓作氣了」，自己不會這個樣子，要特別跟大家說明。

此外，外交部長吳釗燮日前向澳洲媒體指出，假如中國武力犯台，台灣將會堅決抵抗，呼籲澳洲等價值觀念相近的國家協防台灣。

對此，各部會之間要發生什麼言論，國防部沒也做評論或置喙，但是國家安全人人有責，國防單位尤其首當其衝，他會一直努力會做好戰備整備工作，「其他言論方面我沒有做太多著墨」。

邱國正強調，「戰到底是一直在準備，沒有準備好了沒有這個邏輯」，國軍應該要做好軍人的本務工作，自己從軍那麼多年以來，一直有的認知就是，「國家養育、培育我們那麼多年，最後我們克盡職責」，唯一的作法就是堅持到底，把份內的工作堅持到底。

另外， 陸軍航空特戰指揮部稍早表示，所轄一架CH-47直升機上午執行國慶空中兵力預演時，發現旋翼異音，指揮中心即按標準作業程序，指揮該機返場落地，人機均安；另考量飛航安全，本次預演改採半兵力實施。

邱國正說明，空軍有向他反應，說飛機有點問題，馬上就處理了，他也要求部隊的戰備、整備、訓練等等，首要其衝就是安全，安全第一，「其他都可以來把問題做解決，我們會注意」。

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